"Nos rompieron la casa y nos golpearon sin motivo"

La vecina explicó a LMN que esa noche ella estaba cuidando la casa de su hermana, que vive a media cuadra, ambas sobre la calle Sargento Vidal, cuando recibió un llamado de su madre, quien le avisaba que la Policía estaba en su casa. Por eso, decidió ir con su hijo de 21 años a ver qué sucedía, dejando solas a sus dos sobrinas adolescentes.

"Cuando llegamos había un móvil en la vereda y mi marido estaba en el portón. Les preguntamos qué pasaba y, como contestaron mal, mi hijo les dijo que no era la manera y que los iban a grabar. Yo creo que eso fue lo que cebó al policía, que ahí se bajó de manera prepotente a hablarle a mi hijo", contó la vecina, y aclaró que, tras unas palabras, los policías se retiraron.

Sin embargo, cuando ella y su hijo estaban llegando a la casa de su hermana, fueron interceptados por el mismo móvil. "Frenaron, bajaron con la escopeta y directamente quisieron agarrar a mi hijo. Me puse adelante y me tiraron al piso", detalló, y aclaró que en ese momento, al verla así, intervinieron su marido, sus otros hijos y su hermano, y hubo un forcejeo. "Yo los llevé para casa y cuando íbamos por el patio, nos tiraron con balas de goma. Una le dio a mi hijo. Trabé la puerta con llave y casi me la tiran abajo. Ahí empezamos a escuchar los piedrazos", recordó Marisol, quien aseguró que se quedaron toda la noche sin dormir y que sus sobrinas aún hoy tienen miedo.

"(Ayer) cayeron con un allanamiento y nos rompieron la casa sin motivo. Se llevaron a los hombres y cuando quise hablar me dijeron ‘cállese, señora, sino usted también se va presa’", indicó sobre el operativo. Luego, con un abogado particular, lograron obtener la libertad y se acercaron a Asuntos Internos a radicar la denuncia por abuso de autoridad contra los efectivos.

La versión oficial de la Policía es que, el sábado cerca de las 23, efectivos de la Comisaría Tercera acudieron por disturbios en la vía pública sobre calle Rucachoroy al 1600 del barrio Villa Ceferino y allí fueron sorprendidos y agredidos a golpes y piedrazos por al menos diez personas. Como resultado, la comisaria Mónica Torres contó a LM Neuquén que tres policías debieron ser trasladados a centros médicos para su atención y que, además, radicaron la denuncia correspondiente por atentado y resistencia a la autoridad.

