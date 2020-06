"Nos sentimos postergados en todos los aspectos"

—Hubo de parte suya en los últimos días reclamos de asistencia a Rincón de los Sauces. ¿Esto tiene que ver con la situación sanitaria de la ciudad?

La verdad es que no estamos bien desde ese punto de vista. Nosotros tenemos un solo respirador para 45 mil habitantes y está en la clínica de petroleros. El hospital tiene la atención básica y, en caso de presentarse alguna situación compleja con algún paciente, hay que derivarlo.

—Pero no han tenido contagios...

No, porque hubo casos sospechosos que fueron descartados. Tuvimos retenes sanitarios que fueron puestos por la municipalidad con la colaboración de empresas productoras. Luego lo asumió la municipalidad hasta que se decidió levantar los retenes. La razón fue por el cambio de fase a distanciamiento que tuvo la provincia.

Rincón, por su característica netamente petrolera, tiene el riesgo del contagio de la gente que viene de otro lado. Mucha gente desconoce que tiene que hacer cuarentena, dependiendo de dónde proviene, por ejemplo, si es de un lugar que hay tránsito comunitario del virus. Nosotros tenemos cerca Río Negro, por eso hay una controversia porque entendemos que para Rincón es muy riesgoso pasar a esta fase.

—¿Y no plantearon esto?

Lo que pasa es que no podemos contradecir un decreto de la provincia porque no tenemos, además, infectólogos que den sus argumentos. Acá no hay un control para que los protocolos con los que vienen de afuera se cumplan. Entendemos la necesidad de que la industria se reactive, de que hay que volver a los pozos, de que se tiene que preservar el trabajo de los operarios, aunque creemos que la prioridad es la salud. Pero eso ya no corre por nuestra responsabilidad. Seguramente el gobernador y la ministra de Salud sabrán contener la situación si hay un brote.

—Por todo lo que describe, ¿hoy la prioridad pasa por el nuevo hospital?

Totalmente. El gobierno nacional habla de federalismo, pero la realidad es que estamos esperando la reactivación de esta obra. Vemos con mucha preocupación y queremos hacer saber que Rincón está en una situación sanitaria compleja, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Y a eso se suman otros problemas como la seguridad y la violencia intrafamiliar y de género. Queremos manifestar las carencias que tiene Rincón y no es un pedido del 10 de diciembre, ya que somos una gestión que con Marcelo Rucci comenzó en 2011. Son reclamos que tuvieron respuesta en su momento, como el hospital, pero que por una decisión arbitraria del gobierno de Macri quedó inconclusa, ya que la provincia en lo que le correspondía hizo lo suyo, pero Nación no. Ahora esperemos que los fondos lleguen y que se reactive la obra.

—¿El Presidente no hizo referencia al tema en el último viaje a La Angostura?

No se habló de esto. Ahí se hizo referencia la Ruta 7 por Cortaderas, pero no se priorizó Rincón (en la visita de Fernández se acordó que se hará el proyecto ejecutivo de la ruta 6 y Gutiérrez lo ratificó en el plan quinquenal). Sentimos que estamos postergados en todos los aspectos. Nosotros no le decimos que no a Cortaderas, pero que primero está Rincón, que tiene mucho más tránsito por ese lugar.

—¿Estos temas se los ha planteado al gobernador?

Los reclamos son para los dos, para Provincia y para Nación, porque el petróleo que se extrae de nuestra cuenca no queda en Rincón de los Sauces.

—El otro reclamo concreto que usted formuló es rediscutir la coparticipación. ¿Hubo algún avance?

Quedó solo en el anuncio de que el tema se iba a comenzar a tratar en la Legislatura, pero después no tuvimos novedades.

“No estamos peleados con el MPN”

“Los reclamos que hacemos por obras y la coparticipación se leen mal. No estamos peleados con el MPN y que se haga esa lectura me parece pésimo”, apuntó la intendenta. “La realidad es que estamos transmitiendo a quienes tienen representación legislativa en el Congreso y en la provincia, sea del partido que sea, la situación de la ciudad. Y si tienen la predisposición de trabajar para Rincón, bienvenido sea, venga de donde de venga. Esto se ve como un escándalo cuando en realidad lo que hacemos es decir la verdad, explicar la realidad que está viviendo la localidad”, señaló.