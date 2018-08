"Nos sorprendemos de lo que creamos"

Su paso por la ciudad tendrá un tinte nostálgico, dado que Neuquén fue una ciudad que los vio crecer y pisar diferentes escenarios: desde el Teatro El Viento hasta el Cine Teatro Español, pasando también por Pirkas.

Con cinco discos bajo el brazo (La carne, Es, Blanco, Huellas digitales y Barro y fauna) y un EP Vivo (disponible en plataformas digitales) lanzado recientemente para conmemorar lo vivido en el Luna Park en junio de 2017, el grupo aprovechará su visita a la capital neuquina para hacer sonar los temas de su última placa de estudio, y además ejecutar algunas canciones que ya salieron de su repertorio habitual.

Pedernera habló con LM Neuquén y contó algunos detalles de la presentación, de lo que han vivido en todo este tiempo y de los prejuicios que tuvo que enfrentar al decidir iniciar una banda con dos mujeres.

¿Cómo viven este regreso a Neuquén en el marco de los festejos por sus 10 años?

Neuquén es un lugar muy especial para nosotros. Fuimos hace muchos años, fácil hace siete u ocho años. Recuerdo que tocamos en el Teatro El Viento y desde ese momento, teniendo en cuenta que era uno de los destinos más lejanos a los que estamos yendo, creamos algo mágico con la ciudad. Me acuerdo que algunos músicos amigos nos fueron a hacer el aguante y la gente nos dio mucho cariño. Para nosotros es muy importante festejar estos 10 años con ellos.

¿Qué nos podés adelantar del show?

Está muy fresco Barro y fauna, que nos ha traído muchas alegrías (en 2017 estuvo nominado en los Premios Grammy Latinos en la categoría Mejor Álbum de Rock y ganó dos premios Gardel en las ternas Mejor Álbum y Mejor Producción del año), por lo que hay muchos temas de este trabajo en la lista, pero también hemos sacado un par de temas del placard, porque los teníamos guardados hace mucho tiempo, así que va a haber varias sorpresitas.

Haciendo un repaso, ¿cómo fue transitar estos 10 años de carrera?

Se dio de una manera muy mágica nuestro encuentro (con Lula y Brenda) y siempre siento que estamos empezando, y espero que no se me vaya nunca esta sensación porque es maravillosa y refrescante. Cada proceso lo disfruto como si fuera la primera vez. También me pasa que a medida que pasa el tiempo y más experiencia tenemos, sigo pensando que tenemos que aprender cosas nuevas y transitar nuevos caminos y eso me da mucha alegría. Así es como nos llegamos a sorprender de las cosas que podemos crear.

Hace poco Luli y Brenda fueron madres y la banda tuvo un parate. ¿Cómo lo vivieron?

La realidad es que nosotros seguimos trabajando todo el tiempo. Por mi parte, estuve tocando un tiempo con Coti, pero con Eruca hicimos shows hasta que mis compañeras estaban de ocho meses. Frenamos en febrero del 2015, cuando nos pusimos a componer y grabar canciones nuevas, entre ellas “Nada salvaje” (tema de difusión de Barro y fauna), que fue editada en junio, y los hijos de mis compañeras tenían un mes. Recuerdo haber tenido reuniones con ellas vía Skype, con los bebés de una semana o dos, pensando en el show del Luna Park. La realidad es que si hubo un parate, no fue de más de 10 o 15 días. Mis dos compañeras son bestias, son personas que se toman muy enserio lo que hacen. Ellas son un ejemplo de la potencia de la mujer.

Con el machismo que hay en el rock, ¿alguna vez te preguntaron ‘qué hacés tocando con dos mujeres’?

Siempre fue un tema de conversación y siempre respondíamos lo mismo: nosotros nos elegimos por una cuestión musical, no por el género. En cierto momento hemos tenido reacciones raras con respecto al género de mis compañeras, pero para mí responde a la ignorancia por los efectos que ha tenido el machismo y no desde la maldad. Nos pasaba al principio que la gente decía “wow, tocan bárbaro y encima son mujeres”, como si fueran cosas incompatibles.