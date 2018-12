"Nuestro objetivo es llegar a gobernar la provincia"

Teníamos indicios que podía ser en ese mes pero nuestro espacio está bien, viene de un proceso de aprendizaje para dirigentes con la escuela de dirigentes, trabajando con los candidatos a intendente en el interior de la provincia para empezar a empaparlos de la gestión pública. Y, en forma paralela, una mesa de trabajo a nivel provincial, con profesionales y gente de experiencia, para elaborar propuestas. El diagnóstico y las propuestas las tenemos, con lo cual a nuestro sector no lo altera el adelantamiento de las elecciones.

¿Tiene la aspiración de ser candidato a intendente?

El objetivo es trabajar en conjunto, tenemos un equipo que ha dado sobradas muestras de la capacidad de gestión. En política hoy no se terminó una gestión y ya se está pensando en el año siguiente desde lo electoral. Pero el 10 de marzo aspiramos a un gran resultado basado en nuestras propuestas para que Pechi pueda gestionar la provincia.

¿Y formar parte de ese hipotético gobierno?

Nosotros aspiramos a toda la experiencia, sacando aspiraciones personales. Todos los partidos apuntan a las alianzas. Nuestro objetivo después del 10 de marzo es ganar el gobierno y ahí están apuntados los cañones, no quiero adelantarme a los tiempos. Hay que poner el caballo delante del carro y las aspiraciones particulares relegarlas al conjunto. El año pasado me preguntaban qué iba a ser en el 2019 y no puede ser así. Si suma mi aporte para ir en una lista de lo que sea me sumo, de lo contrario me quedaré donde estoy.

¿Marcelo Bermúdez es el candidato natural para la ciudad?

El candidato debe tener consenso interno y con la sociedad, el que reúna esas dos condiciones tendrá que ser el candidato.

¿Bermúdez lo tiene?

Lo veremos en el futuro. Es uno de los nombres que se avizoran para suceder a Pechi, pero a lo que estamos abocados ahora es al 10 de marzo.

¿Cuánto puede influir el contexto nacional y la crisis económica del país en las elecciones provinciales?

Al igual que las de intendente, estas elecciones son de características locales.

Lo que se vota en ciudad muchas veces no es lo mismo que se vota en la provincia y también es distinto a lo nacional. Mucho más porque no van pegadas las elecciones. Si hubiésemos tenido la misma fecha se podría dar una influencia de una sobre la otra pero acá no. En este caso puede ser mínimo ese componente porque lo central es que se van a contrastar dos modelos de gestión, el que se ha visualizado en Neuquén capital en contraposición con el modelo provincial.

¿De qué tipo?

Uno con administración y gestión, el hecho de hacer. Eso es lo que distingue al gobierno municipal del de la provincia. Muchas veces parece que la plata del estado es de los marcianos y no nuestra. Este tema no debería ser ajeno a la gente porque eso no se le saca al aire, lo pagan los ciudadanos, y es algo que debe corregirse.

Destacó los consensos

Monzani analizó que durante su gestión al frente del Concejo Deliberante hubo dos etapas. “La primera del año fue más compleja y en la segunda pudimos avanzar con consensos, más allá de lo que pasó con la discusión de la caja jubilatoria”, dijo, en referencia a la aprobación de la reforma, cuyo tratamiento se dio en medio de graves incidentes. También destacó que al final de este año llegó al Concejo para su tratamiento el proyecto del marco regulatorio “para saber en qué límites debe moverse la discusión del contrato de CALF” e indicó que de la misma manera se deberá avanzar para firmar el otro contrato, el del EPAS.