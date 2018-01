Nuevo cruce entre Pechi y el EPAS por obras y el contrato

Neuquén.- Los cortocircuitos entre la Municipalidad de Neuquén y el EPAS no se tomaron vacaciones, pese a que está muy cerca de firmarse un contrato de concesión que podría poner fin a este conflicto interminable. Primero se dio una denuncia del ente provincial por la rotura de caños en la traza del Metrobús. Ayer el intendente Horacio Quiroga contestó sobre este tema y responsabilizó al organismo por una pérdida de agua en otro sector de la ciudad (Islas Malvinas al 1200). “No le vamos a pedir peras al olmo. Si el EPAS hace obras, por lo general las hace mal y no indica dónde las hace, y si reparan, lo hacen peor porque al poco tiempo las pérdidas vuelven”, dijo el intendente. “Ahora admiten que tampoco saben cobrar porque se quejan de que deben subsidiar el 70% de la tarifa. Espero que de esto no le echen la culpa al Espíritu Santo ni al Municipio”, ironizó el jefe comunal, en declaraciones a los medios de prensa.