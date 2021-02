Nuevo cuarto intermedio entre terapistas y el Castro Rendón

El director del hospital Castro Rendón , Adrián Lammel, señaló que están avanzando por fuera de la audiencia judicial para destrabar el conflicto con los terapistas , aunque indicó que no es el ámbito para abordar la cuestión salarial.

Aseguró que los terapistas “pidieron volver al convenio colectivo de trabajo (CCT) pero que eran más horas en el hospital. Quieren volver al CCT y sacarlo del régimen de guardia. Que en un momento se había rechazado, previo al amparo”.

Otro de los puntos que se abordó fue sobre un aparato de telemetria, que sirve para ver todos los monitores en una sola pantalla. Este aparato fue donado por la Legislatura. Señaló que ya funciona en tres lugares excepto en uno porque no se puede instalar porque hay pacientes.

“Un tema que pusieron como un eje central es el salarial. Se determinó en las diferentes audiencias que no es un resorte de negociación para que se dé en ese ámbito. Más allá de la inflación y que no se ha recibido aumento salarial en Salud, no es el ámbito en un amparo de charlarlo”, sostuvo el director del Castro Rendón.

Recordó que Gobierno realizó ayer una convocatoria a los gremios para una mesa de negociación, aunque no es puntal para terapistas sino para los estatales.

Indicó que “no implica dejar de lado la labor de los trabajadores de salud y particularmente en los terapistas del Castro Rendón. Pude ser que haya un salario que esta con problemas debido a lo que ha pasado en el país con la pandemia y la inflación. Todos los trabajadores en esta pandemia han trabajado a destajo, los kinesiólogos y los enfermeros de la terapia, los clínicos, los emergentólogos. Todos han trabajado de una manera muy intensa, hay que ver qué pasa con el llamado del gobierno a los gremios”, dijo Lammel quien agregó que el miércoles de la próxima semana tendrán otra reunión para seguir avanzando.