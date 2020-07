Nuevo escándalo de Berni: se peleó con policías en un control

"Yo resuelvo problemas, me peleo para que las cosas funcionen", dijo el ministro bonaerense y agregó que "los controles son para facilitarle la vida a la gente, no para generarle más kilombo en esta situación especial. Tenemos 10 kilómetros de cola cuando a solo 100 metros hay 5 carriles libres. Hay que tener un poco de sentido común y una ambulancia no estar 20 minutos para pasar".

Luego de su intervención, los agentes levantaron momentáneamente los controles en el lugar hasta que pasaron los dos vehículos sanitarios.

El momento exacto en el que Berni irrumpe en el control de la Federal y exige que le den el handy

Berni mantuvo hace algunas semana un cruce con las autoridades de seguridad del Gobierno Nacional, a las que acusó de no apoyarlo en su gestión. La secuencia de este martes reavivó esa disputa entre ambos poderes.

Desde la cartera nacional, la respuesta llegó por el secretario de Seguridad, Eduardo Villalba, que dijo en declaraciones a la señal TN que el ministro bonaerense no tiene jurisprudencia para actuar como lo hizo sobre una fuerza nacional.

La grabación de la comunicación por handy entre Berni y el jefe de la Sala de situación de la PFA

"Se extralimitó en sus funciones, tiene mi teléfono me podría haber llamado", agregó el funcionario y manifestó que el objetivo es trabajar todos juntos, tratando de resolver los inconvenientes que vayan surgiendo en la nueva etapa de la cuarentena en el área metropólitana de Buenos Aires.