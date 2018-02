"Nunca me imaginé que las había matado"

“Todos los días a las 9 la pasaba a buscar un vehículo municipal que la llevaba y la traía, pero esta semana le dijeron que como se había tomado licencia el chofer no la podían pasar a buscar”, recordó Claudina.

“Al salir del trabajo en la Escuela 30, entré a firmar a la dirección y la vi a Karina que había ido a inscribir a la nena. Me vine a casa y salió la mamá de Karina y me dijo que estaba preocupada. Le conté dónde estaba y le dije que no se preocupara. Terminé de hablar con ella y llegó la ambulancia: me corrió un escalofrío por todo el cuerpo”, relató.

“El médico pasó a buscar a la mamá de Karina y sentí su llanto. Me imaginé que algo le había pasado, que él le había pegado y que ellas estaban en el hospital, pero nunca me imaginé que ya no estaban más”, concluyó.