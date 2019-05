Observan a su hijo de 15 años para que no se masturbe

Estados Unidos. Hay padres que son muy conservadores en su forma de educar y se pasan de la raya. Este caso que ocurrió en Alaska es uno típico en el cual los adultos sienten que su descendencia precisa un control extra, porque un hombre y una mujer pusieron cámaras de vigilancia en la habitación de su hijo de 15 años y también en el baño, para inhibirlo y evitar de esa manera que el adolescente se masturbe. Y fue el propio joven quien, de manera anónima, reveló su duro caso y pidió ayuda legal a través de internet. “¿Qué puedo hacer? -escribió- Tengo 15 años y creo que deberían permitirme tocar mi propio cuerpo. Esto es vergonzoso y destruye mi privacidad, por favor, ayuda”, suplicó el jovencito quien en el anterior posteo había relatado que su papá había entrado, sin golpear, a su habitación y lo sorprendieron con las manos en la masa. “Comenzó a gritarme –contó- y luego él y mi madre me sentaron y me dijeron que no me permitían tocarme”.