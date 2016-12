Ofreció sexo oral si ganaba el no y ahora cumplirá

Italia.- Una bellísima actriz hot italiana ofreció sexo oral a cualquiera que votara por el no en el referendo que se dio en su país hace unas semanas y que puso como ganador al voto negativo (lo que provocó la renuncia del primer ministro italiano, Mario Renzi) y al parecer cumplirá su promesa. Esto al menos para sus fans.

Paola Saulino, de 27 años, quien vive y trabaja en Los Ángeles, prometió un particular ‘regalo’ a los votantes del no. Ahora ha posteado en su facebook las fechas en que visitará ciudades en Italia en enero y se declaró ante sus fans como una persona que cumple: “Soy una mujer de palabra”, escribió. Y agregó: “Aquellos que dijeron ‘no’ al referendo estarán gustosamente esperando mi Pompa Tour en enero para recibir lo que prometí”.

“Pompa” es un vocablo muy popular en Italia para cierto tipo de acto sexual, puntualmente para la felatio, que es lo que prometió justamente Saulino. La publicación en Facebook incluyó una provocativa foto suya saboreando una paleta. Inmediatamente, aparecieron un montón de comentarios, todos de hombres, que en algunos casos lamentaron que su ciudad no fuera elegida en el tour. También había de los otros, de los que estaban horrorizados por la idea. Paola suele publicar fotos suyas desnuda (o casi) en las redes sociales, y se ha declarado “gran fan” del sexo.

En este caso, la alegría para Paola fue absoluta, un triunfazo por donde se lo mire. Porque además de ganar la postura que ella apoyaba (el no a la reforma política de la Constitución de Italia), con este resultado se detonó la renuncia del primer ministro Mateo Renzi, con quien la actriz no simpatiza en lo más mínimo. La salida de Renzi del poder generó algunas turbulencias políticas no sólo en Italia sino también en todo el continente europeo, derrumbando por algunos días al euro y tambaleando un poco los mercados, aunque con el paso de las horas la moneda fue restableciendo su precio habitual y todo se normalizó.

En tanto, la que levantó sus acciones fue sin duda Saulino, quien logró que su nombre tenga trascendencia mundial. Nacida en Nápoles, fanática del equipo de la ciudad donde Maradona está a la altura de San Genaro, durante la campaña previa al referendo, la actriz insistía en que no bromeaba con su promesa y ahora le toca el momento de cumplir. El “Pompa Tour” se iniciará el 10 de enero y culminará el 21, lapso en el que Paola recorrerá diez importantes ciudades italianas. Varios que habían votado por el no, ahora votan por el sí.

Promesa parecida a la de Madonna

La promesa que Paola Saulino les hizo a todos los italianos hombres que votaran por el no a la reforma de la Constitución y que esto, a su vez, derivó además en la renuncia del primer ministro Mario Renzi, tiene características similares a la que Madonna les hizo a los norteamericanos antes de las elecciones que llevaron a la presidencia a Donald Trump. Aunque en este caso el resultado fue todo lo contrario, porque la Reina del Pop les había ofrecido a los hombres que les practicaba sexo oral si votaban a Hillary Clinton. Claro, en este caso faltaría revisar la letra chica para determinar si Madonna inclumplió con su promesa. Porque seguramente muchos hombres votaron el último 8 de noviembre por la actual secretaria de Estado norteamericana, aunque el triunfo estuvo en el bando opuesto, justamente lo que la cantante y empresaria musical no deseaba. Quizá por eso aún no se sabe si la autora de “La Isla Bonita” comenzó a pagar sus promesas que ahora son deudas. O tal vez esté pagando y nadie lo sepa.