Oherens: "En Neuquén hay un alto índice de maltrato a las mujeres"

Hoy inauguramos nuestra Casa Integral de las mujeres Aliwenko!!!! Estamos muy contentas y orgullosas que desde el estado garanticemos los derechos de las mujeres, trabajando, acompañando, capacitando, ayudando y asistiendo...somos mucho mas que una Casa integral. Somos mujeres ocupando cargos de poder para dar una apertura politica y social para todas las mujeres de la ciudad.