Ola de robos preocupa a los trabajadores del Heller

En menos de una semana hubo seis robos. En breve, la dirección del hospital solicitará a Provincia un nuevo puesto de vigilancia exterior para mejorar la seguridad.

“En la calle Marín la situación es más peligrosa. Hace un mes me quisieron robar, pero me resistí y me golpearon”. Luciano Empleado de la empresa de seguridad CBS

Facinerosos noctámbulos

La gran cantidad de horas de oscuridad que caracteriza a esta época del año da el marco propicio para el ataque de motochorros y el hospital Heller, a pesar de su rol social, no está exento.

Las estadísticas policiales hablan de cuatro robos en inmediaciones del predio y dos en el interior. En uno de los casos se logró atrapar al delincuente en cuestión de minutos.

“La mayoría son arrebatos a bordo de una moto, al voleo y en distintos horarios”, explicó el comisario Henry Leppe, quien además recomendó a los trabajadores del hospital no caminar solos por la calle, en especial a las mujeres, que son el blanco elegido por los ladrones.

El comisario destacó que se trata de una ola de hechos que ocurrió en el lapso de una semana. “Pero no es frecuente”, aclaró, tratando de minimizar la situación denunciada.

“Esta zona es reinsegura. El otro día le robaron a una compañera cuando estaba llegando a trabajar al hospital”. María Secretaria en la Guardia de Emergencias

Dentro del hospital, la perspectiva es diferente. “Si bien hay presencia del personal de la empresa de seguridad (CBS) y policial, los hechos pasan igual. Hasta a los mismos de seguridad les han robado sus pertenencias”, aseguró Víctor Noli, director de la institución.

Noli detalló que el hospital con seis puestos de vigilancia, cinco adentro y uno en la entrada del estacionamiento, más dos policías que están durante las 24 horas.

El ingreso y egreso es la mayor preocupación para los trabajadores del Heller. Precisamente, el área por el que ingresa el personal es el punto “flojo” en cuanto a seguridad. “Todo el mundo siente que se arriesga”, sostuvo Noli al indicar que se trata de una zona de acceso “muy oscura” y con “pocos ojos” para vigilarla.

Ante esta situación, comentó que a fines de 2016 solicitaron que se tuviera en cuenta en el presupuesto un nuevo puesto de seguridad, pero no lo consiguieron. Ahora, junto con CBS presentarán un proyecto “para brindarle al trabajador mayor seguridad”, así como también resguardar el espacio de la huerta, donde es común que los delincuentes rompan los nylons y se lleven herramientas. El puesto estaría ubicado sobre Marín, entre el estacionamiento y Godoy.

“El acceso del personal es la zona más vulnerable, por eso vamos a solicitar un nuevo puesto de vigilancia”. Víctor Noli Director del Hospital Horacio Heller