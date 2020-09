Olenario vivía entre chapas y un grupo de jóvenes le cambió la vida

construccion5.jpg

Eve Durán tiene 28 años, es vicepresidenta de la Juventud del PRO y prácticamente el motor de la obra, y explicó a LMNeuquén que todo arrancó con una publicación de Facebook en la que pedían donaciones para el abuelo. “Fue ahí que se lo comenté a mis compañeros de la Juventud del PRO y nos pusimos en campaña. Le conseguimos ropa, frazada, comida, y cuando le fuimos a dejar las cosas y conocimos su casa y también la forma en la que vivía, nos dimos cuenta de que eso no iba a cambiar su realidad. Su casa era prácticamente de chapa y cartón. No tenía piso ni puerta, tampoco baño. Las conexiones eléctricas no eran nada seguras, se llovía, no tenía ningún reparo del frío. En lo que era su heladera encontramos más de veinte ratas muertas. Realmente, para una persona de su edad, era insalubre estar allí”, comentó.