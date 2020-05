“Las razones son la situación de pobreza que hay y la no respuesta concreta del estado provincial y municipal. Desde el año pasado hicimos un acuerdo de la actualización de los montos, que son de 5 mil pesos, y hasta el día de hoy no se llevó a cabo. Reconocen la pobreza pero no hacen nada”, puntualizó el referente del Frente de Organización en Lucha, Diego Mauro.

Dijo que otro de los temas que preocupan a las organizaciones sociales es el aumento de casos de violencia de género que no tienen una rápida solución.

“El problema es que no se plantean ni trabajos, es indigno. Nosotros todos los programas nacionales que tenemos son a contraprestación de las compañeras en cuadrillas de trabajo y tareas comunitarias. Estamos dispuestos a trabajar para mejorar la infraestructura de los barrios pero el estado tiene que estar dispuesto a poner la plata”, aseguró Mauro.

Señaló que no hubo reparto de colchones entre las familias de sectores más vulnerables como así tampoco comenzó la entrega de leña y bonos de as. “Les pedimos que se pongan en el lugar de quienes viven con esos montos. Ningún funcionario vive con 5 mil pesos”, agregó.

De las medidas participan tanto el FOL como el Polo Obrero, CETEP, y los dos frentes Darío Santillán.

corte-ruta22-organizaciones.jpeg Gentileza

corte-avda-trabajador-organizaciones.jpeg Gentileza

