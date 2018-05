Integrantes de Barrios de Pie, Polo Obrero, Confederación de Trabajadores de Economía Popular (CTEP), Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Frente de Organizaciones y Lucha (FOL) se instalaron bajo el calor de las frazadas, al igual que deben hacer en sus casas del Oeste "porque no pueden acceder al gas".

"Necesitamos que implementen un plan serio de calor porque las garrafas sociales no llegan a quienes las necesitan", manifestó a LM Neuquén Iván Íbalos de Barrios de Pie.

El dirigente aseguró que las garrafas en los expendedores oficiales salen 216 pesos y que las mismas en almacenes llegan a tener un valor de 450. Por eso, las organizaciones sociales le reclamaron al Municipio que al igual que hacen controles en los comercios para evitar la venta de bebidas alcohólicas en la noche, que pongan multas a los que hacen estos sobreprecios.

También exigieron que habiliten a los camiones que distribuyen las garrafas a venderlas a valor social.

frazadazo1.jpg

Viviana Alarcón es una vecina del Barrio Islas Malvinas quien no tiene conexión al gas por lo que se calefacciona con estufa a leña. “La leña me sale cada vez que me traen 800 pesos, tengo que optar en tener caliente la casa o darle de comer a mi hija, necesitamos ayuda”, afirmó la manifestante.

