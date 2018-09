El MTD y el Frente Popular Darío Santillán exigen un reajuste de los programas sociales, porque afirman que no alcanzan. Pidieron una mesa de negociación provincial y adelantaron que si el ajuste no para, a fin de año podría haber un desborde social.

Según indicó Sabino López, del FPDS, la protesta se enmarcó en un plan de lucha provincial en las principales ciudades de Río Negro.

“Pedimos que se abra una mesa de paritaria social porque las asignaciones sociales están muy por debajo debido a los altos índices de la inflación, y no alcanza. Los precios y el fuerte tarifazo provocan la pérdida del poder adquisitivo, y el aumento de la pobreza. Si no hay un llamado al diálogo y un reajuste de la ayuda social, no se podrá garantizar que a fin de año no exista un desborde social”, relató López.