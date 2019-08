LMNeuquen | Neuquén | reclamo - 27 agosto 2019

Organizaciones sociales y el gremio ATE se moviliza y habrá caos en los puentes carreteros

Este miércoles la protesta arrancaría a las 10 de la mañana. "Queremos dar a conocer que con $7.500 no se vive y no se come hoy en día", indicaron desde la organización.