"Quieren poner un freno a los que levantan la voz denunciando a los verdaderos ladrones de este plan de ajuste", señaló esta mañana Demian Romero en conferencia de prensa.

Relató en primera persona cómo fue el procedimiento al que fue sometido en la mañana del pasado martes.

"Saliendo de mi casa, para el plan de lucha que venimos realizando con el gremio ATEN, fui abordado por siete agentes de la policía de la federal, de interpol, al grito de alto. Me detuvieron con armas en mano, me cachearon y me sustrajeron todo lo que tenía encima y el teléfono celular", relató Demian.

Dijo que a los 15 minutos de la detención, le informan que allanarán su casa bajo una orden judicial. "Tuve cuatro horas sin poderme comunicar, me llevaron computadora, teléfono fijo, celular, pendrive, papeles, y todo lo que consideraban necesario para una investigación en búsqueda de Sebastián Romero, el compañero del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU)", detalló.

Sostuvo que Romero "está siendo buscado por enfrentar el plan de ajuste y a la ley previsional, que fue un robo a mano armada".

Al tiempo que reiteró que con Romero comparten el apellido pero no tienen ningún parentesco, además de ser compañeros del PSTU. "Denunciamos persecución a través de Romero a la organización y a través de esta al conjunto de luchadores y luchadoras de la provincia de Neuquén", señaló el dirigente neuquino respaldado por los ceramistas, ATEN Capital y delegados de Mam, entre otros.

