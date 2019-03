Oscuro culebrón

Invitado a Intrusos, Emiliano primero se refirió al affaire entre su papá y la hija de Juan Carlos: “El chisme daba vueltas, esto se sabía, pero los dichos de Elvira fueron innecesarios. Mi papá no se merecía esto”. Luego contó del día que la mujer de su padre intentó casarse en el hospital. “Elvira se quería casar con mi papá cuando estaba inconsciente, llevó a un cura al sanatorio y me pidió que sea el testigo, menos mal que llegué una hora antes, pero le dije que no. Hubo gritos, llantos, me dijo que yo no veía la realidad del amor que se tenían ellos. Con mi primo le dijimos que mi papá no quería casarse”, reveló Emiliano.

No hay nada

Sin embargo, la charla derivó para otro lado: la herencia del actor. “Hay unos abogados investigando lo que pasó porque no apareció nada. No sabemos dónde están sus bienes. No hay departamentos ni dinero”, reveló el hombre. En ese sentido, el propio conductor contó que Disi le había contado que a él le gustaba invertir en “ladrillos”, por lo que podría tener varias propiedades. “Ya no es un tema monetario, sino de querer saber qué pasó. A mí solo me quedó un auto”, agregó Parada.