Otorgan créditos para conectar el gas en Peumayén

El mandatario destacó “la actitud de dignidad de las 75 familias porque no fueron a pedir que les regalen la conexión. Se quieren ganar la vida con el trabajo, por eso están tomando un crédito de un gobierno provincial presente”.

Palo a Pechi

Agregó que “ante un gobierno municipal ausente, queremos construir progreso y desarrollo. Queremos un gobierno provincial que donde no haya luz lleve la luz; donde no haya gas lleve el gas. Porque una obra termina cuando verdaderamente tenés tu casa conectada, cuando la red de gas natural comienza a calefaccionarte. No termina en la vereda. Por eso, este ejemplo lo tenemos que replicar en toda la provincia”.

Anunció que en Gran Neuquén Norte se comenzó a hacer realidad el sueño de una cancha de fútbol sintético y sostuvo “no vamos a parar hasta que cada barrio tenga una. Más infraestructura educativa, deportiva y cultural para ganarle a la droga y al alcohol”.

También rescató que “en la defensa de nuestras estructuras públicas podemos llevar adelante estas operatorias”.

36 cuotas mensuales es el plazo de devolución de los microcréditos.

Los postulantes deben estar inscriptos en el Registro Único Provincial de Vivienda y cada solicitud será evaluada en los aspectos sociales y técnicos.