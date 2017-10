Otra denuncia de violación sacude a Hollywood

Inglaterra.- La actriz británica Lysette Anthony denunció que fue violada por el productor Harvey Weinstein en la década de 1980, sumándose a otras cuatro denuncias similares.La actriz, de 54 años, que participó en la película de Woody Allen Esposas y maridos de 1992, dijo que conoció a Weinstein en Nueva York y que después accedió a reunirse con él en su departamento de Londres. “Lo siguiente que recuerdo es que él estaba medio desnudo y que me agarró. Era lo último que hubiera esperado y me fui”, dijo al diario The Sun. Anthony contó que el productor comenzó a acosarla y que se presentaba sin anunciar en su casa. “Me empujó y me golpeó contra el perchero”, contó la actriz sobre el día del abuso. “Él trataba de besarme y de penetrarme y al final yo simplemente me rendí”, dijo la mujer sobre los hechos que se remontan a la década de 1980. “Mientras arremetía y me penetraba, cerré mis ojos, aguanté la respiración y simplemente lo dejé. Eyaculó sobre mi pierna como un perro y se marchó. Fue patético, repulsivo. Recuerdo estar tirada en el baño, llorando”, relató.