Otra histórica periodista de TN abandona la señal de noticias

La periodista trabajó en la señal de noticias de Artear durante 23 años. Comenzó como conductora de El periodismo que viene, un programa en el que comenzaron varios estudiantes de periodismo que luego se asentaron en los medios. Más tarde creó Colectivo imaginario, un programa cultural de gran nivel de realización, por el que pasaron todo tipo de artistas.

Según consignó La Nación, el cambio tuvo que ver con la idea de escribir más libros, viajar y pasar más tiempo junto a sus nietos. Desde el canal le confirmaron que en su espacio de los sábados a la madrugada irá lo mejor de Hora 25, el nuevo ciclo de entrevistas de Jorge Lanata, que se emite en esa señal de lunes a jueves, a las 23.

Santo Biasatti fue uno de los primeros en retirarse, a fines del 2017. Su desvinculación generó un gran escándalo dado que el conductor le reclamó 80 millones de pesos al Grupo Clarín, luego de tomar la decisión de dar un paso al costado por los ninguneos y maltratos que recibió por parte de las autoridades de la señal.

canela.jpg

El caso generó un gran debate en los medios y en Intrusos se filtraron algunas de las internas que se vivían en los pasillos de los canales del multimedio. Por caso, Jorge Rial sostuvo que el poderío de Jorge Lanata derivó en una división entre sus colegas por el mayor espacio que fueron ganando la camada de periodistas que lo acompañaron en Periodismo para todos.

Otro caso que dio que hablar fue el de "El Rifle” Varela, quien luego de su salida se despachó y aseguró que no volvería a trabajar en TN. “Me trataron de loco, de egocéntrico, de que me sentía más grande que el canal. Lo tuve que trabajar muchísimo con una psicóloga. Si seguía trabajando ahí, no iba a ser feliz", señaló en diciembre del 2017.