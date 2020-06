Según informó a VDM Noticias, en este caso la atención del paciente la realizaba su propia esposa en el hogar. La mujer viajó con él en ambulancia hasta General Roca pero no le permitieron el acceso a Terapia Intensiva y, curiosamente, no le habrían realizado el hisopado. Hasta el momento habrían tomado muestras solo a los dos hijos y al personal que lo atendió.

"No sé por qué no se lo hicieron a ella así que se lo vamos a hacer de forma privada. El sábado bajó en la ambulancia, no la dejaron entrar y se quedó en lo de un familiar. Desde ese día está en casa de un familiar", indicó el intendente.

"No es un caso normal. Esperaremos el tiempo prudencial para ver qué es lo que pasó", añadió y reconoció que una de las sospechas es que haya contraído el virus dentro de la clínica privada.

Se aguarda la confirmación oficial por parte de Salud de Río Negro, que emite los partes informativos a las 20.

"La directora del hospital dice que es imposible que se haya contagiado por los plazos -aseguró Casadei-. La familia dice que sí, que puede pasar por la sangre. Este caso nos pareció muy raro y a la gente de Salud también porque en San Antonio pasamos de 10 días sin casos sospechosos a esto", señaló.

De acuerdo con la reconstrucción que hizo el intendente, el hombre tuvo varios ACV previos y, por la gravedad del último, se decidió llevarlo a General Roca porque el hospital Artémides Zatti de Viedma "tiene el tomógrafo roto".

"Dicen que fue directo a Terapia Intensiva, que le hicieron un primer hisopado que dio negativo y que, después de la operación, le hicieron otro que dio positivo", indicó Casadei a VDM Noticias.

Con respecto a los restos, adelantó que serán trasladados "con todas las medidas de seguridad". Finalmente, señaló que, hasta que no se clarifique cómo se produjo el contagio, no tomará medidas sanitarias excepcionales en SAO.

