Otra oportunidad: Chevron perfora Rincón en octubre

La confirmación la hizo el presidente de la petrolera estadounidense para África y América Latina, Clay Neff, tras una reunión que mantuvo ayer con el gobernador Omar Gutiérrez y directivos de la empresa en Casa de Gobierno de la capital neuquina.

Al encuentro asistieron el director ejecutivo para Latinoamérica, Geoff Strong; el country manager, Chris Stevens, y el gerente de Asuntos Públicos, Gubernamentales y Regulatorios Chevron Argentina, Dante Ramos.

El anuncio tiene una gravitación importante en el sector petrolero, sobre todo en un contexto de complicaciones en la producción de yacimientos maduros convencionales, como la zona de El Trapial.

El plan piloto de la compañía operadora es perforar ocho pozos no convencionales de gas. En toda la zona hay yacimientos convencionales de petróleo.

La empresa tiene la misión de perforar hasta la formación Vaca Muerta y así abrirá una nueva etapa en esa zona donde, por caso, YPF le pidió a sus prestadores de servicios recortes de gastos.

“A partir del 1° de octubre Chevron pone primera en la concesión hidrocarburífera de El Trapial, donde empieza a desarrollar el primer pozo de petróleo no convencional en Rincón de los Sauces”, explicó el mandatario provincial.

Gutiérrez sostuvo: “De esta forma, Chevron, que hasta aquí tiene el desarrollo de gas no convencional en Loma Campana, en forma conjunta con YPF, ahora también empieza a desarrollar el petróleo no convencional en una zona en la cual ha habido disminución de inversión, de producción y de trabajo. Empezamos a reactivar la zona de Rincón de los Sauces con el petróleo no convencional de la mano de Chevron”.

Perforar en Vaca Muerta dentro de El Trapial es una suerte de reactivación de la producción hidrocarburífera ya que actualmente el yacimiento se encuentra en una baja de su rendimiento.

El yacimiento fue descubierto en 1991 y en su momento representó el auge de la industria en la década de los 90 en Neuquén, con una gran actividad productiva. Tras el declive, promete reactivación.

Una prueba con u$s 200 millones

Neff asumió su cargo con sede en Houston, Texas, en enero del año pasado. En abril de este año, Chevron anunció una inversión de 200 millones de dólares en ocho pozos no convencionales en El Trapial, utilizando la experiencia adquirida en Loma Campana, donde es socia de YPF. Chevron ha sido el primer gran jugador para el desarrollo no convencional junto a YPF en Loma Campana, donde se llevan invertidos miles de millones de dólares.