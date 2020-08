Otra vez, piden el debate por el cupo laboral trans en la Legislatura

El paso más grande se dio el año pasado, cuando se logró la unificación de un solo proyecto por parte de los bloques del Frente de Izquierda, el Frente para la Victoria y el MPN, y en cuyo debate también participaron la Mesa Nacional por la Igualdad, la Dirección Provincial de Diversidad y diversas organizaciones. La voluntad del bloque oficialista para avanzar en su tratamiento fue un "alerta" de esperanza para el colectivo trans.

Así, este martes se realizó una asamblea abierta y el viernes anterior se elevó una nota al presidente de la Comisión de Desarrollo Humano y Social, Javier Rivero, para que se incorpore en el temario de la comisión la propuesta de despacho elaborada el año pasado.

nota legislatura cupo laboral trans

El proyecto consensuado determina "garantizar la inserción laboral de las personas transgénero, transexuales y travestis, alentando su contratación y empleo en organismos públicos y/o privados, procurando superar las desigualdades sociales existentes". Para el ámbito estatal, se propone un piso de un 1% en los tres Poderes del Estado.

El proyecto determina también la obligatoriedad de que los organismos contratantes garanticen la capacitación para el puesto durante los primeros seis meses.

Para el caso del ámbito privado, se propone un incentivo fiscal que determina que los empleadores privados que contraten a personas transexuales, transgénero y travestis "tendrán derecho al cómputo de una deducción especial en la base imponible del Impuesto a los Ingresos Brutos equivalente al cincuenta (50%) de las contribuciones y aportes patronales correspondientes al personal transexuales, transgénero y travestis en cada período fiscal".

¿Cupo laboral y ley integral?

Otra propuesta vinculada al cupo laboral trans es la ley integral trans, cuyo proyecto fue presentado por diversas organizaciones en la Legislatura en marzo de este año. La iniciativa plantea la garantía de derechos para el colectivo en otros ámbitos como la educación, la salud y el acceso a la vivienda.

En la actual coyuntura, algunas organizaciones pelean para que, en primer lugar, se apruebe el cupo laboral trans, que ya obtuvo consenso entre los distintos bloques. "La prioridad debe ser el cupo laboral porque vendría a saldar una deuda que tienen los Estados nacional, provincial y municipal con nuestro colectivo. Si el cupo saliese mañana, tenemos la certeza de que las compañeras tendrían la oportunidad de tener un trabajo registral", manifestó Jesús Jara, integrante del MTD Diversidad y Liga de las Provincias LGBT.

"Nosotras no estamos en contra de la Ley integral trans, pero el cupo laboral trans está instaurado desde el 2012 en la Legislatura y que los diputades tengan la voluntad de tratar el cupo, nos parecía un despropósito que se eche por tierra", aclaró, y dijo que "la prioridad son las dos leyes, pero habiendo voluntad de darle quórum al cupo laboral, creo que es donde tenemos que avanzar".

orgullo-trans.jpg

"Nosotras seguimos siendo prostitutas y vivimos en lugares paupérrimos, justamente por no tener un trabajo registrado. Aprobándose el cupo se resuelven un montón de situaciones y es inmediato", manifestó Jara.

Victoria Arriagada, integrante de Conciencia VIHDA, consideró "fabuloso" el avance del debate del cupo trans y aclaró que "si saliera la ley integral me parecería más fabuloso" ya que "una cosa no impide la otra". De todos modos, planteó que lo ideal sería primero la aprobación del cupo laboral "porque es algo inmediato y en el camino se nos mueren las compañeras".

En tanto, Benjamin Génova, integrante de Varones Trans de Neuquén y Río Negro planteó que, junto a otras organizaciones, aspiran a que el proyecto a tratar en le Legislatura sea el de la ley integral. "Queremos que sea ese el proyecto porque implica muchas más cuestiones. habla de educación, de salud, de vivienda y de trabajo. Es un paquete de leyes donde estaría incluido el cupo laboral", explicó.

"Nosotros planteamos cupo laboral hace ocho años porque creíamos que la ley de identidad de género ya nos iba a alcanzar, pero en estos ocho años nos dimos cuenta que no porque hay muchos lugares donde la ley de identidad de género no se cumple", planteó Génova, quien también aclaró que no se oponen al cupo laboral.

"Nosotros no estamos en contra del cupo laboral, pero sí creemos que ahora que aparece el proyecto de ley integral es ampliamente superador y por eso lo pedimos. Ya que se va a instalar el debate, nos encantaría que sea por la ley integral", afirmó.