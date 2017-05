Ottavis a LMN: "Jugué sólo 4 veces y gané 2"

Fabricio Abatte

“La gente en la calle me empieza a pedir números para la quiniela”, admite a LM Neuquén con una sonrisa José Ottavis. El famoso dirigente K esta semana volvió a ser noticia por su efectividad en la timba al ganar 120 mil pesos con el 13, acierto que se suma al del año pasado, cuando se embolsó 670 mil al embocar el 333. En ambos casos, tuvo un gesto que lo enaltece: donó el premio. “Si ganara 50 millones de pesos, también lo haría. No me cambia la vida la plata”, sorprende con su declaración quien será una de las nuevas figuras del “Bailando 2017”. Y más asombra al declararse un inexperto en el juego: “Aposté cuatro veces en toda mi vida y gané dos… Es nuevo esto para mí”. Creer o reventar.