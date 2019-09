En distintas notas que brindó en el marco de su gira nacional, Angeli aseguró que Luly Comedy Star es una "fiesta" y destacó que el público que va a verlo al teatro se lleva una sorpresa porque descubre el plus que tiene el personaje, más allá de los videos que sube a las redes.

"La gente ya adoptó el personaje de Luly, le festeja todo y se le suma este toque de energía bien arriba. Una vez que entendés el código de Luly, por dónde va su humor, hacer los monólogos es mucho más simple. Ya sabés el gusto, lo que quieren escuchar de ella", dijo en una entrevista con el portal mendocino El Ciudadano.

"Para la gente es como un doble flash: ve el Instagram y luego otra cosa en el teatro. La mayoría de los que van al teatro no me conocen, no conocen de donde vengo, conocen el personaje por Instagram. Y cuando van a teatro no se encuentran con un tipo que hace un año y medio está pegando en las redes sociales, sino con un actor que hace años hace espectáculos de humor. Luly tiene todo ese backup en el teatro. La gente sale totalmente sorprendida porque no se imaginaba que detrás de esa cuenta de Instagram había toda una historia y una carrera de un actor under. Creo que esa es unas de las cosas que me diferencian del resto de los instagramers que hicieron la carrera al revés", remarcó en diálogo con el diario El Litoral.

Después de señalar que Luly "captó al público femenino que apuesta a la pareja, pero que no le va bien", el Agneli planteó que si bien el espectáculo no es feminista, "le hace ver a los hombres cómo realmente sufre una mujer, cómo la mujer padece la soledad", ya que -según su mirada- "la mujer es más enamoradiza que el hombre". "Sin atacar al hombre, Luly muestra cómo es el hombre en esa relación", agregó.

"Yo creo que con Luly encontré una forma diferente de hacer humor. Es un hombre que no se viste de mujer para hacer quedar mal a la mujer, sino que es un hombre que está entendiendo lo que la mujer padece. Si bien es un hombre haciendo de mujer, no ofende para nada al publico femenino", consideró. "Todo lo contrario, les gusta que sea el aporte de un hombre a la lucha de la mujer en estos días, sin ser feminista atacadora que es lo que yo no comparto", postuló.

Las entradas para ver Luly Comedy Star rondas los 500 y 600 pesos y se pueden conseguir en Viaticket, Tarjeta actual y en la boletaría del Casino Magic.

