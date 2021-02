"Me dicen que voy a tener cobertura pero con otra medicación, esgrimen no argumentos económicos sino que no hay suficientes sustentos científicos como para respaldar esta medicación", contó la mujer a través de un video que difundió en su cuenta de Facebook el pasado domingo. "El 12 de febrero tenía que tener la sesión de quimioterapia y desde ya eso no fue posible. Hoy 20 de febrero sigo sin tener respuestas", siguió.