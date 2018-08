“Lo del viernes fue la gota que rebalsó el vaso. Persecución y maltrato al que fueron expuestos nuestros hijos por la inacción del equipo directivo, responsable de proteger, cuidarlos pero que no lo hicieron. No pasó en la calle, fue en el SUM. Independientemente de si estaban o no invitados a una charla”, señaló a LM Neuquén Mirna, mamá de un alumno de 5° año del Colegio AMEN.

Dijo que son cuatro padres y madres, de alumnos de 3°, 4° y 5° años, quienes presentaron la denuncia ante Fiscalía. Entienden que las autoridades no hicieron nada para proteger a los adolescentes ante “la agresión verbal de un adulto dentro del colegio”.

“Ellos estuvieron presentes y no hubo ningún adulto responsable protegiendo a nuestros hijos. No estuvo bien. Estuvieron vulnerados los derechos de nuestros hijos”, enfatizó la mamá.

A su vez, recordó el incidente en el que el escritor Agustín Laje les dijo a los chicos: “Callate, a ver si aprendés”, “cuando se tiene que generar un espacio de respeto y debate donde se respeten las diferentes opiniones”.

denuncia.jpg

La madre dijo que desde el incidente hubo pocas horas de clases y que cuando fueron a la dirección a pedir explicaciones no fueron atendidos.

“La solución no es sacar a los chicos del colegio, ellos lo aman, ahí están sus amigos y sus profesores”, agregó Mirna al tiempo que reconoció que las decisiones del resto de los padres serán sopesadas de acuerdo a cómo hagan sentir a los chicos de aquí en adelante.

Agregó que concurrieron a la Fiscalía para que arbitren los medios necesarios para que se genere un espacio de intercambio y acuerdos.

“Me llama la atención que un adulto haya agredido verbalmente a un menor y pasa a un segundo plano cuando debería ser el foco central del asunto”, añadió al tiempo que lamentó que desde la dirección no se haya asumido responsabilidades o no haya dicho a tiempo que se habían equivocado.