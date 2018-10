Padres Pro Vida se manifiestan en el CPE por la educación sexual

El encuentro lo realizaron porque les informaron que hoy en la reunión del cuerpo colegiado tratarían las respuestas a las cartas documento que les enviaron para que “no se insista con ese tipo de enseñanza.”

Mirta Ancatel, madre de tres niños alumnos de escuelas públicas de la ciudad, aseguró a LM Neuquén que se quedarán hasta que las autoridades del CPE les den respuesta.

“No estamos en contra de la educación sexual integral pero no queremos que adoctrinen a nuestros hijos con una ideología de género”, afirmó Ancatel, quien explicó que: “Van contra la religión, que son muchas religiones representadas acá y estamos exigiendo que nos respondan por escrito las respuestas a nuestras cartas documentos”.

Los padres reclaman además que se recuperen los contenidos por los días perdidos de clases por el paro. “Hemos perdido 54 días de clases por los paros. Y están peleando por una materia, pero nuestros hijos no recuperaron los contenidos perdidos”, expresó.

“No sabemos por qué no respetan nuestros derechos. Nosotros no tenemos voto. A nuestros hijos los formamos nosotros, no el Estado”, afirmó Ancatel.

