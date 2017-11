Padres que dejan huella

Estos son distintos modelos de autoridad en una familia:

-La madre es la autoridad (mamá manda) y el marido y los hijos obedecen. En algunas familias, la madre lo reta al padre como si fuera un nene; el padre, en lugar de ser el padre, es el hermano mayor del hijo. Ese modelo se llama matriarcado y tiene lugar cuando la mujer es mandona.

-El padre es la autoridad (papá manda) y todos obedecen. Este modelo está basado en el machismo y la madre les dice a los hijos cosas tales como “¡Que no se entere tu padre!”. En algunas familias, el hombre maltrata a la mujer y esta a los hijos.

-El hijo es el que manda en el hogar y todo lo que él quiere se lo dan. “Ahí viene el nene, callate”, dicen los padres. A veces, el hijo se alía con la madre y los dos maltratan al padre.

Dentro de estos modelos, encontramos al padre machista que cría un hijo machista y ambos maltratan a la madre y la consideran una sirvienta. O el hijo que maltrata a la madre y ella, al marido.

¿Cuál es la tarea de la madre?

La madre ama a su bebé, lo mira, lo acaricia, lo besa, lo levanta y, de esa manera, le transmite confianza. Mamá cuida, atiende y satisface las necesidades del hijo y se mete dentro de este, sea varón o nena. Es decir que la madre se internaliza en el hijo, deja una huella en él y le transmite paz. Queda literalmente adentro. La persona que tiene una mamá que lo cuidó, lo atendió, lo amó, incorpora confianza en la vida hacia el mundo. Esa es la tarea fundamental de la madre en la primera infancia: ser una cuidadora que ama al bebé, se le mete adentro y le genera confianza.

¿Qué sucede cuando mamá no nos quiso ni nos cuidó? Cuando la madre presente se va y el bebé queda solo, este puede jugar y disfrutar porque la tiene internalizada. Cuando eso no ocurre, muchas veces la persona ya grande no puede estar sola y enciende la tele o la radio, o llama a alguien para que le haga compañía. Es aquel que se queja de que no lo llaman, no lo saludan, no lo quieren.

¿Cuál es la tarea del padre?

El papá también se va a meter dentro del bebé pero como proveedor. La madre es la que los va a separar (de manera simbólica) porque el padre aparece como el fuerte de la casa y el hijo lo idealiza. ¿Qué imagen transmite el hombre? “Yo te cuido a vos, a mamá y esta familia; soy un papá activo”. La mujer también se esfuerza pero especialmente el hombre es visto como una persona que provee. Y cuando esa imagen de papá tierno que provee se mete dentro de la criatura, esa persona no tendrá ansiedad el día de mañana porque sabe que hay una fortaleza interna que siempre lo cuidará. Además de proveer, el padre es el que pone los límites. ¿Por qué hoy hay tantos jóvenes que no soportan los límites y transgreden todo? Porque les faltó un padre que se les metiera adentro, enseñándoles sanamente a tolerar la frustración.

Por eso, si sos padre, cuando llegás a casa tus hijos tienen que ver que estás en control. Tal vez hay dudas, problemas en la familia, pero vos les asegurás que les va a ir bien. Si, en cambio, le pegás a tu hijo, le estás enseñando que no tenés argumentos y no sabés resolver las cosas. Los padres fuimos diseñados para sumar siempre en la vida de nuestros hijos.

Si tenés alguna inquietud,

podés escribirme a bernardoresponde@gmail.com