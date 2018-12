Paga la luz en cuotas una de cada cuatro familias

Hasta mediados de noviembre, 13 mil familias habían solicitado un plan de pago a la cooperativa. En diciembre, según Ciapponi, la cifra se elevó “a más de 20 mil”.

Sobre un universo de 92 mil hogares conectados, en uno de cada cuatro no llegan a abonar la factura completa. El titular de CALF aclaró que “los planes de pago no son morosidad porque la gente cumple en lo que puede, pero les pasa que ganan 12 mil pesos y les vienen 5 mil, por eso los entendemos y tratamos de buscarles una solución”.

Indicó que las facilidades para los vecinos llevaron a la cooperativa “a achicar los costos todo lo que pudimos, porque también se nos complica”. Explicó que llegarán ajustados a fin de año “porque pagamos 107 millones de pesos a Cammesa (la compañía mayorista eléctrica) y, como le damos cuotas a la gente, es dinero que después no tenemos”.

Contó que, en noviembre, “le pudimos pagar a Cammesa en cuotas, pero este mes ya no podemos por los altos intereses que nos cobran”. Para el presidente de CALF, se llegó a esta situación límite “porque tuvimos un incremento del 1600 por ciento en la energía en un año y medio, algo que no había pasado nunca en la historia de la cooperativa y que esperamos que no se repita”.

Señaló que Nación está analizando otro incremento mayorista de la luz para febrero y en CALF cruzan los dedos “para que eso no ocurra, porque ya no da para más”.

El titular de la cooperativa, Carlos Ciapponi, dijo que tratarán de abaratar los costos del servicio en el nuevo contrato de concesión.

Contrato

Ciapponi comentó que intentarán aliviar la carga a los vecinos con el nuevo contrato de concesión, que vienen negociando con el Municipio desde 2017 y estaría a un paso de la firma. CALF pidió incluir en ese documento un abaratamiento de las tasas y una tarifa diferencial para comercios y pymes.

Ciapponi dijo que quieren recalcular los tributos municipales, porque hoy están atados al consumo de luz y se disparan con cada tarifazo. Agregó que también hay consenso para aplicar un precio especial a los pequeños comerciantes, otro sector golpeado por los incrementos.

En 2018 se sumaron 7 mil nuevos usuarios

A lo largo del año, la cooperativa CALF sumó 7 mil usuarios del servicio eléctrico en la ciudad de Neuquén, de modo que arrancará el 2019 con cerca de 93 mil hogares conectados.

Gran parte de ese crecimiento se debe a la regularización de las tomas, donde las familias que estaban enganchadas ahora cuentan con medidor, razón por la cual deben pagar la factura.

El presidente de la cooperativa, Carlos Ciapponi, contó que en 2018 se hicieron 26 mil conexiones nuevas de luz en la ciudad, lo que marca “que fue un año de mucho trabajo”.

El presidente de la entidad comentó que “solamente con las regularizaciones, este año tuvimos 4 mil usuarios más y después sumamos otros 3 mil en toda la ciudad”. Eso implica que la cooperativa pasó de 86 mil consumidores de luz a fines de 2017 a cerca de 93 mil hoy, un incremento del 8 por ciento.

Para hacer frente a esa expansión de la demanda, CALF cuenta con la nueva estación Nueva Esperanza y una ampliación de maniobras en la central Alto Valle, a partir de una inversión en infraestructura del lado rionegrino. “Además, en febrero o marzo finaliza la estación transformadora norte, que es igual a toda la capacidad instalada que tenemos en Neuquén”, destacó Ciapponi.

