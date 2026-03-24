A 50 años del golpe, Alemania y Francia lanzaron un fuerte mensaje: "No hay justicia sin memoria"

En el marco del 24 de marzo, los embajadores de ambos países indicaron que es esencial defender la democracia frente al negacionismo.

A 50 años del golpe, el fuerte mensaje de Alemania y Francia: "No hay justicia sin memoria"

A 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, representantes de la Unión Europea y embajadores de los países miembros visitaron el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado .

En el Parque de la Memoria de la Ciudad de Buenos Aires realizaron una ofrenda floral en homenaje a las víctimas de la peor época en la historia argentina.

En ese marco, los embajadores de Alemania , Dieter Lamle , y de Francia , Romain Nadal , emitieron una comunicación conjunta en la que reflexionan sobre el camino de la memoria, la verdad y la justicia:

A medio siglo del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, recordamos a las víctimas de uno de los períodos más oscuros de la historia argentina. Durante la dictadura, miles de personas sufrieron desapariciones, torturas y exilio, además de la restricción de sus derechos humanos. Entre los afectados hubo ciudadanos franceses y alemanes, lo que otorga a esta conmemoración un significado especial para dichos países.

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Desde el regreso de la democracia, Argentina consolidó un proceso de memoria, verdad y justicia reconocido a nivel internacional. El compromiso de sobrevivientes, familiares, organizaciones civiles e instituciones permitió esclarecer crímenes, juzgar a responsables y preservar la memoria colectiva. Este recorrido resalta la importancia de enfrentar las violaciones a los derechos humanos para construir una sociedad democrática sólida.

El compromiso con las instituciones democráticas

En este aniversario, Alemania y Francia ratifican su apoyo al Estado de derecho y la democracia. Esta fecha funciona como un recordatorio sobre la fragilidad de las instituciones y la necesidad de defenderlas de forma permanente. Es una lección que trasciende fronteras y forma parte de la historia de Europa, donde la democracia vive del pluralismo y el respeto a las reglas.

La lucha contra la impunidad es un pilar central de este compromiso. Argentina sostiene que ningún crimen de Estado puede borrarse con el tiempo ni justificarse con el olvido. Ante las violaciones de derechos en el mundo, se reafirma el apoyo a la justicia internacional y a la Corte Penal Internacional para garantizar la rendición de cuentas.

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Asimismo, se destaca la importancia de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas adoptada en 2006, impulsada por Francia y Argentina.

No puede existir justicia sin memoria, la cual debe transmitirse mediante la educación y espacios como el Museo Sitio Memoria ESMA, declarado patrimonio mundial de la UNESCO. Preservar este legado es fundamental para prevenir el negacionismo y las derivas autoritarias en la actualidad.

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FUENTE: Redacción LMN con información de Infobae