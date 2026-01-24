Bastián fue operado por sexta vez y se le realizó una traqueotomía

Se trata del nene de 8 años, que sufrió graves heridas tras el choque entre un UTV y una camioneta en Pinamar.

Bastián Jerez , el niño de 8 años que permanece internado tras el accidente entre un vehículo UTV y una camioneta en la ciudad balnearia de Pinamar , fue operado por sexta vez , al tiempo que se le realizó una traqueotomía,

El parte médico difundido por el Ministerio de Salud bonaerense, remarcó que el menor se encuentra “estable”.

Bastián continúa bajo estricto control médico en la unidad de terapia intensiva del Hospital Materno Infantil “Victorio Tetamanti”. Se trata de la sexta intervención quirúrgica a la que es sometida la víctima, a quien se le practicó una fijación cervical y una traqueotomía.

El parte médico anterior había advertido que le habían realizado estudios por resonancia magnética del cerebro y de la columna cervical que “confirmaron la presencia de lesiones cerebrales y cervicales severas producto del traumatismo”.

bastian El Ministerio de Salud difundió un nuevo parte médico a diez días del brutal accidente que lo dejó internado en terapia intensiva.

Por su parte, esta semana se llevaron a cabo las pericias sobre los vehículos implicados en el siniestro ocurrido en la “frontera” de Pinamar.

Cómo fue el brutal accidente que sufrió Bastian

El violento accidente ocurrió el lunes 12 de enero por la tarde en el sector de La Frontera, en Pinamar, una zona altamente conocida por la circulación de vehículos de doble tracción.

Fuentes policiales precisaron que un UTV rojo y una camioneta Volkswagen Amarok blanca chocaron de frente, y producto del brutal impacto un niño de 8 años quedó en estado crítico y con pronóstico reservado.

Rápidamente fue trasladado a un hospital local, donde permaneció intubado y fue operado de urgencia, debido a una hemorragia abdominal y lesión en el hígado que sufrió. Actualmente se encuentra en el Hospital Comunitario de Pinamar.

choque pinamar

Las autoridades tomaron conocimiento de lo sucedido cuando, desde el interior de la zona de La Frontera, salió un UTV de la marca CAN-AM, conducido por un hombre de 30 años, quien presentaba una herida visible en el rostro y se acercó a una posta del Operativo de Prevención que se realizaba en las inmediaciones. En sus brazos, llevaba al niño de 8 años, quien tenía un golpe en la cabeza.

El menor se encontraba inconsciente y después arribaron al lugar otras dos menores de 7 y 9 años, que también sufrieron traumatismos y fueron trasladadas por sus propios familiares al hospital local.

La investigación judicial sigue en curso. La fiscalía solicitó la imputación de Maximiliano Jerez, padre del menor, en una causa por lesiones culposas, al considerar que no se habrían respetado las medidas de seguridad.