Choque de helicópteros en Río de Janeiro: la principal hipótesis hecho en que murió el Youtuber Gaspi

La ANAC de Brasil investiga si las aeronaves hacían vuelos clandestinos. Un nuevo video muestra el impacto en el que murieron Lucas Vignale y Oliver Tree.

El choque de helicópteros en Río de Janeiro que dejó seis muertos —entre ellos el youtuber argentino Gaspi — entró en su fase de investigación. Las autoridades brasileñas iniciaron las primeras pericias para determinar qué ocurrió, mientras se difundió un nuevo video del momento del impacto.

La línea que cobra mayor peso apunta a que al menos una de las aeronaves operaba de manera irregular. La Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) anunció que investigará si los helicópteros realizaban transporte ilegal de pasajeros al momento de la colisión.

Las nuevas imágenes, publicadas por el medio Metropoles, corresponden a una cámara de seguridad que captó el instante del impacto desde varios kilómetros de distancia. En el registro se observa cómo una de las aeronaves embiste por detrás a la otra y provoca la caída inmediata.

El siniestro ocurrió a las 8.59 (hora local) del domingo en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de la ciudad, cerca de la Avenida das Américas. Una de las máquinas cayó en el estacionamiento de un complejo comercial.

Embed ¿NO FUE UN ACCIDENTE?



Se conoció un video en el que se ve cómo uno de los dos helicópteros se dirige DIRECTAMENTE hacia el otro, provocando el choque y con él la muerte de Gaspi y otras cinco personas.



El caso ya está siendo investigado por las autoridades brasileras . pic.twitter.com/xO1UtnNTgP — PaseClave (@paseclave__) June 15, 2026

El impacto desató un incendio de grandes proporciones que alcanzó una estación de carga y destruyó cerca de veinte automóviles eléctricos. Los rescatistas hallaron cinco cuerpos en la primera aeronave y un sexto a unos cien metros.

La hipótesis del transporte clandestino en el choque de helicópteros

El director ejecutivo de la ANAC, Tiago Faierstein, aclaró que tanto los pilotos como las aeronaves estaban en condiciones normales antes del accidente. Según el funcionario, la experiencia de los pilotos y el estado técnico de las máquinas no están en discusión.

El foco, en cambio, recae sobre la legalidad del servicio. El organismo busca verificar si la aeronave que llevaba pasajeros realizaba lo que en Brasil se denomina transporte aéreo clandestino. La ANAC señaló que existen denuncias e investigaciones previas en curso.

Entre los fallecidos estaban el influencer Gaspar Prim Díaz, el cineasta Lucas Vignale, el cantante estadounidense Oliver Tree, el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves (Lucas Frota) y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac.

gaspi oliver cristo redentor

Gaspi tenía 23 años. Reunía más de 2,8 millones de seguidores y se hizo conocido por sus acercamientos espontáneos en la calle y su saludo "Buenas". En 2025 amplió su alcance al pelear en la "Velada del Año" de Ibai Llanos.

Vignale, de 28 años, era cineasta y realizador audiovisual, con trabajos para artistas como Bizarrap, Trueno y Nicki Nicole. Junto a Gaspi dirigió los cortos que documentaban su carrera, que sumaron millones de reproducciones.

Su primer largometraje, El Tren Fluvial, había sido destacado este año en el Festival de Berlín. El equipo viajó a Brasil para grabar contenido, en una colaboración que se vio truncada por la tragedia.