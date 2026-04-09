Comida, agua y un respirador: así se escondía un delincuente debajo de un jacuzzi

El ladrón tenía provisiones para permanecer allí mientras estaba prófugo. Las insólitas imágenes captadas por la policía.

Un hombre acusado de protagonizar al menos dos entraderas fue detenido en las últimas horas. Su hallazgo sorprendió a los efectivos policiales, ya que se encontraba oculto debajo de un jacuzzi.

El delincuente de 33 años, identificado como Luis Funes, fue encontrado con varias provisiones de comida y un respirador para poder permanecer escondido durante varias horas. La detención fue el resultado de una investigación que se extendió por casi un mes y medio.

El trabajo estuvo a cargo de la DDI San Martín de la Policía Bonaerense, en coordinación con efectivos de la Policía de Entre Ríos. En el marco de ese procedimiento, fueron arrestados tres presuntos integrantes del grupo: Luis Antonio Funes, Jennifer Daiana Yniguez y César Albino Romero.

En base a la investigación se pudo establecer que esta organización dedicada a entraderas, actuó por primera vez durante la madrugada del 1 de febrero, cuando los tres delincuentes irrumpieron en la casa de una mujer de 62 años. La ataron de pies y manos y le robaron $5 millones, joyas de oro, un arma antigua tipo escopeta y un auto Citroën C3.

Lo buscaban por cometer dos entraderas y lo encontraron escondido debajo de un jacuzzi

Un mes después, en la localidad entrerriana de Gualeguay, volvieron a cometer un robo. La víctima en esta ocasión fue un hombre de 39 años que, afortunadamente, no se encontraba en su domicilio al momento del hecho.

Al ingresar a la propiedad, Funes y sus dos cómplices, Jennifer Daiana Yniguez (32) y César Albino Romero (61), recorrieron el interior y se llevaron 3.500 dólares, además de una importante cantidad de electrodomésticos.

A raíz de este robo, personal de la Policía de Entre Ríos logró establecer que los sospechosos residían en el partido bonaerense de San Martín, lo cual derivó en la intervención de la DDI local.

Cómo fue el operativo para encontrar a los delicuentes de entraderas

Con tareas de vigilancia, seguimientos encubiertos y el análisis de cámaras de seguridad, los investigadores lograron ubicar el lugar donde se ocultaban.

Ante la confirmación de los domicilios, el Juzgado de Garantías N° 4 del Departamento Judicial San Martín autorizó la realización de un allanamiento de urgencia en el domicilio apuntado para este miércoles.

Al llegar a la casa, ubicada sobre Intendente Alvear al 1900, los agentes irrumpieron y detuvieron a Yniguez y Romero, pero no había rastros de Funes. Buscaron por todos los rincones de la casa. Incluso, en el baño donde detectaron un polvillo en los bordes de un jacuzzi que les llamó la atención.

Cuando los detectives tomar el jacuzzi, logran levantarlo y encontraron al tercer prófugo. En su escondite, Funes contaba con botellas de agua y alimentos necesarios para permanecer oculto durante varias horas. Asimismo, tenía a disposición un respirador y enchufes por si necesitaba cargar algún dispositivo móvil.

entraderas jacuzzi (1)

Funes y sus dos cómplices quedaron detenidos y trasladados a la provincia de Entre Ríos, donde serán juzgados por robo agravado.

Así funcionaba "La Banda del Millón" desde la cárcel: la organización de los delincuentes para robar

Tras el asalto a la abuela influencer Mónica Mancini, la investigación llegó a "La Banda del Millón" como responsables del violento asalto. Esta banda es una temible organización criminal conocida por protagonizar violentas entraderas, donde golpean salvajemente y hasta torturan a sus víctimas.

A raíz de este brutal caso que aconteció el mes pasado contra Mónica, se logró analizar el celular y entrar a la celda de Lucas Ezequiel Mereles, en el penal de Melchor Romero, del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Se trata de uno de los líderes de la organización juvenil que recluta menores para cometer sus golpes en la zona norte del conurbano y que dio instrucciones en tiempo real desde la cárcel al grupo que entró a la casa de la creadora de contenidos senior.