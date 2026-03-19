Cómo fueron los últimos momentos de Esmeralda antes de desaparecer: "Se la tragó la tierra"

Se activó la Alerta Sofía y se viven momentos de angustia. El desgarrador relato de la madre.

El alerta se activó en horas de la tarde, cuando el abuelo de la pequeña llegó a la vivienda familiar.

Este miércoles por la tarde se dio inicio a un amplio operativo de búsqueda en Cosquín , provincia de Córdoba , tras la desaparición de Esmeralda Pereyra López, una nena de 2 años . A raíz de este caso, el ministerio de Seguridad de la Nación activó el Alerta Sofía.

El alerta se activó en horas de la tarde , cuando el abuelo de la pequeña llegó a la vivienda familiar y advirtió que la niña no se encontraba en el lugar donde debía estar. De inmediato se realizó una búsqueda en el interior del domicilio y en viviendas aledañas , sin lograr encontrarla, por lo que se activó el protocolo de búsqueda de personas.

Según reveló a la Policía la madre de la menor, Tania López de 24 años, ambas se encontraban dentro de la casa, ella estaba preparando el almuerzo cuando alrededor de las 14:30 horas perdió de vista a su hija.

En este contexto, con lágrimas entre los ojos, la joven madre expresó su desesperación en diálogo con Arriba Córdoba: "A mi hija se la tragó la tierra, no sé nada de mi bebé", dijo entre lágrimas en diálogo con Arriba Córdoba.

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"Si le pasa algo a mi bebé, yo me muero"

Esmeralda Marisa Pereyra López, de 2 años, vive en el barrio San José Obrero de la ciudad de Cosquín. Mide 60 cm. de estatura, es de tez trigueña, tiene pelo castaño claro y viste un body color gris.

Rápidamente tras su desaparición, se desplegó un amplio operativo con participación de Policía, bomberos, equipos especiales, drones, perros y hasta el Ejército.

"Yo estaba en la cocina y no me di cuenta que mi hija había salido afuera. Cuando la vi por última vez estaba jugando con mi hijo de 6 años", explicó la madre. Según detalló, Esmeralda tenía puesto un body gris y estaba sin calzado. "Quedó desnuda y descalza porque justo le había sacado el pañal", agregó.

En medio de la angustia, la joven pidió ayuda a toda la sociedad para encontrar a su hija. "Necesito que me ayuden a encontrar a mi hija… que aparezca sana y salva", expresó ante el medio cordobés. Y cerró con una frase que resume el dolor del momento: "Si le pasa algo a mi bebé, yo me muero".

desaparición nena 2 años cordoba Las autoridades emitieron el alerta Sofía, para tratar de encontrar a la nena.

En tanto, en comunicación con Cadena 3, Tania se mostró "desesperada" y pidió ayuda de todo el país para encontrar a su hija. "No sé nada, yo la verdad que estoy desesperada. Quiero que el mundo me ayude, quien sea, que me ayuden a encontrar a mi bebé. Es lo único que pido", declaró.

Según explicó, todo ocurrió en un segundo "porque ella se había sacado el pañal y se había acostado al lado mío. Se la tragó la tierra".

La sospecha de la familia en medio de la desaparición

Luego de varias horas de Esmeralda desaparecida, su madre apuntó contra un circo que se encontraba en cercanías a su vivienda. En diálogo con TN, Tania reveló que este lugar nunca funcionó ni realizó un espectáculo, e incluso otros familiares de la nena dijeron que se trataba de "una excusa para hacer daño".

"Cuando Esmeralda desapareció y comenzaron a buscarla desesperadamente, los dueños del lugar no los dejaron entrar a ver si estaba por esa zona. "Nos contestaron mal, nos dijeron que sin orden policial no podíamos entrar", contó la tía.

El dato clave que hace sospechar a los vecinos es que, apenas dos horas más tarde de la desaparición de la nena, el circo desarmó las carpas y abandonó la ciudad.