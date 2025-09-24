Confirman que EE.UU está negociando con Argentina un swap por 20.000 millones de dólares

En un nuevo gesto de apoyo al gobierno de Milei, Scott Bessent explicó que también podrían comprar bonos argentinos y otorgar un préstamo stand-by.

El respaldo financiero de Estados Unidos refuerza el plan económico de Milei en plena tensión cambiaria.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos , Scott Bessent, confirmó un acuerdo de swap financiero por USD 20.000 millones para Argentina. La reunión contó con la presencia del presidente Javier Milei , el presidente Donald Trump y parte del equipo económico argentino.

Este anuncio marca un respaldo explícito de Washington al programa económico del actual gobierno y abre la puerta a nuevas fuentes de financiamiento en un escenario de alta volatilidad.

El Tesoro estadounidense manifestó además su disposición a comprar bonos argentinos en dólares, siempre que las condiciones del mercado lo justifiquen. También se mencionó la posibilidad de un crédito stand-by mediante el Fondo de Estabilización Cambiaria, lo que permitiría reforzar la posición de reservas del país en un contexto de presiones cambiarias.

Swap millonario y compromisos futuros

Uno de los puntos más destacados fue la confirmación de un swap de USD 20.000 millones con el Banco Central de la República Argentina, pensado como un instrumento para contener la volatilidad cambiaria y fortalecer la capacidad de intervención del organismo.

Washington también expresó su interés en adquirir deuda pública argentina en mercados primarios y secundarios, una señal de confianza hacia el rumbo adoptado por la actual gestión. En paralelo, se adelantó que habrá un trabajo conjunto para eliminar la exención impositiva que hoy beneficia a productores de commodities que liquidan divisas en el exterior.

En palabras de Bessent, “Argentina cuenta con las herramientas para derrotar a los especuladores”, una frase que apuntó tanto a operadores financieros como a sectores que —según la visión oficial— buscan desestabilizar el mercado por motivos políticos.

Expectativa empresarial e impacto electoral

milei El presidente agredeció por X el apoyo de Estados Unidos.

El funcionario norteamericano reveló además que empresas estadounidenses mostraron interés en realizar inversiones directas en sectores estratégicos de Argentina, aunque aclaró que su concreción dependerá del resultado electoral y de la continuidad del programa económico actual.

Bessent señaló que inmediatamente después de las elecciones comenzará un trabajo coordinado para el pago de los principales vencimientos de deuda, un compromiso que se considera central para recuperar la credibilidad internacional.

Finalmente, el secretario del Tesoro cerró su mensaje afirmando que Estados Unidos “permanece preparado para hacer lo que sea necesario” para sostener a la Argentina en este proceso de estabilización.

¿Qué es un swap y cómo funciona?

Un swap es un contrato financiero por el cual dos partes acuerdan intercambiar flujos de caja en fechas futuras, según reglas pactadas. No se trata, en general, de vender un activo definitivo, sino de coordinar pagos (o, en algunos casos, intercambiar capital) para cubrir riesgos, obtener financiación o ajustar la estructura de pasivos.

Tipos principales (y para qué sirven)

Swap de divisas (cross-currency swap): las partes intercambian principal y/o intereses en dos monedas distintas. Sirve para conseguir financiación en una moneda que una de las partes no tiene o para cubrir riesgo cambiario.

Swap de tasas de interés (interest rate swap): una parte paga una tasa fija y recibe una tasa variable, o viceversa. Se usa para cambiar exposición entre tipo fijo y tipo variable.

FX swap: operación de cambio corto donde se realiza un intercambio spot y un contrato forward para recomprar la moneda en una fecha futura; en la práctica, bancos centrales usan formatos parecidos para proveer liquidez en moneda extranjera.

Por qué usan swaps gobiernos y bancos centrales

Proveer liquidez en moneda fuerte cuando falta esa moneda en el país.

Reducir presión sobre el tipo de cambio al permitir que el banco central intervenga con reservas temporales.

Facilitar el pago de vencimientos externos sin necesitar vender activos en condiciones adversas.

Enviar una señal de confianza al mercado cuando un socio estratégico respalda la capacidad de pago.

Riesgos y límites

Costo financiero: swaps llevan costos implícitos (tasas, comisiones).

Riesgo cambiario residual: si condiciones macro no mejoran, el efecto puede ser temporal.

Condicionalidad política o económica: contrapartes pueden exigir buenas prácticas o reformas.

Percepción del mercado: si el anuncio no acompaña medidas creíbles, la confianza no se sostiene.

Un swap por USD 20.000 millones funcionaría, en términos generales, como una fuente de dólares que el Banco Central puede usar para intervenir en el mercado cambiario y reducir movimientos bruscos. Ese respaldo mejora la capacidad de respuesta frente a shocks externos, pero su eficacia depende de la política cambiaria, del manejo de las reservas y de la confianza que genere el resto de la política económica.