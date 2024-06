Datos curiosos de Los Simpson: en cuántos episodios se menciona a la "Argentina"

Todos los personajes de Los Simpson, a excepción de Dios y Jesucristo, tienen cuatro dedos.

Matt Groening, creador de Los Simpson, decidió el color amarillo de sus personajes con el objetivo de captar la atención del telespectador adepto al zapping.

Con más de 600 estrellas invitadas a lo largo de sus 35 temporadas, Los Simpson ostenta el récord Guinness como el show televisivo con más invitados.

Groening utilizó nombres de calles de Portland -su ciudad de nacimiento- para bautizar a algunos personajes. Ejemplos: Kearney, Quimby, Flanders y Lovjov.

Cuando Maggie pronunció su primera palabra en 1992, dijo "Papá". La voz la puso la actriz Elizabeth Taylor.

El segundo nombre de Milhouse -mejor amigo de Bart y enamorado de Lisa- es Mussolini.

En el inicio de Los Simpson, Maggie pasa por el escáner del supermercado y la caja registradora marca 847,63. Ese número no es antojadizo: era el monto que en 1989 costaba la manuntención de un bebé en Estados Unidos.

Groening tomó de su propia familia los nombres de Homero, Marge, Lisa, Maggie y Patty, basándose en los de sus padres, hermanas y tía.

El apellido Simpson procede de la expresión "the son of a simp", que se lee como el hijo de un necio.

A lo largo de las 35 temporadas, Los Simpson homenajearon a grandes clásicos del cine como Psicosis (Alfred Hitchcock), Cabo de miedo (Martin Scorsese); Perros de reserva (Quentin Tarantino); El resplandor (Stanley Kubrick); Indiana Jones y los cazadores del arca perdida (Steven Spielberg); Thelma y Louise (Riddley Scott) y La quimera del oro (Charles Chaplin), entre otros.

En más de 20 episodios de Los Simpson se menciona a la Argentina. Los tópicos son variados: desde las Islas Malvinas al Che Guevara, pasando por la Patagonia, Susana Giménez, Tierra del Fuego, Juan Domingo Perón. En relación a este último, se generó una gran controversia cuando Carl lanza la frase: "A mí me gustaría una dictadura como la de Juan Perón. Cuando desaparecías, te mantenías desaparecido", aseguró confundiendo así a un presidente electo democráticamente con la última dictadura de 1976.

En en uno de los capítulos de Los Simpson Lisa fue caracterizada como Eva Perón. De hecho, este envío es una parodia de la película Evita del director Alan Parker.

Los Simpson.jpg A lo largo de 35 temporadas, pueden encontrarse un sinfín de perlas y curiosidades en Los Simpson.

En más de una ocasión, se hizo mención al tinte profético de Los Simpson. En el episodio Hoy soy un payaso, Homero afirma: "Cada año la brecha entre naciones pobres y ricas se hace más grande, pero el FMI insiste en calendarios de pagos de deuda poco realistas. ¿Por qué los Estados Unidos deben utilizar 90 por ciento de los recursos del mundo? ¡Argentina debe devaluar su moneda para pagar sus deudas!”

Otras predicciones que pueden rastrearse en la historia de Los Simpson son los atentados a las torres gemelas ocurridos en 2001 -en un episodio de 1993 aparece un cuadro con dos torres y un avión destruido-; en un envío de 1995 se anticipan las videollamadas; en 1998 se presenta una casa con antenas satelitales y en 2000 se exhibe una consola virtual.

Entre las estrellas invitadas de Los Simpson, aparecen los actores Danny DeVito; Dustin Hoffman; Adam West -encarnó a Batman en los años sesenta-; Glenn Close; Willem Dafoe y Kim Basinger, entre tantos otros.

Estrellas del deporte formaron parte del elenco de personajes de Los Simpson: Pelé; los tenistas Serena y Venus Williams y Pete Sampras; Cristiano Ronaldo; los basquetbolistas LeBron James y Magic Johnson son algunos de los destacados.

Matt Groening se casó en 2011 con la artista plástica argentina Agustina Picasso. Tienen siete hijos en común.

La venta de juguetes de Los Simpson es ilegal en Irán.

Cuando en 1992 George W. Bush, presidente de Estados Unidos, dijo "vamos a seguir tratando de reforzar la familia americana, para hacer a las familias americanas más parecidas a los Walton y menos como los Simpson", los guionistas rápidamente le replicaron: en un corto Bart respondió: "Hey, nosotros somos exactamente como los Walton. También rezamos por un final de la Depresión".

En Venezuela se retiró a Los Simpson de la pantalla por considerarlos una mala influencia para los niños.

En las emisiones del Canal 13 de Chile se realizaron permanentes censuras y reediciones de capítulos con críticas o escenas polémicas en relación al catolicismo y a la homosexualidad.

Disney+ suprimió en 2023 el segundo episodio de la última temporada en Hong Kong, ya que en el mismo se mencionan los "campos de trabajos forzados” en China.

Desde la ficción, Los Simpson crearon sitios como la cafetería Java the Hut, el comedor social Helter Shelter, la pastelería The French Connection o la armería Bloodbath and Beyond.

Groening ambientó la serie en el pueblo denominado Springfield puesto que en USA hay muchos municipios con ese nombre. De ese modo, no ubicaba la historia en ningún lugar concreto.

¿Quién creó Los Simpson y por qué?

El dibujante, productor de TV y escritor Matthew Abraham Groening creó a Los Simpson. Según lo explicó el mismo, no persiguió hacer una autobiografía ni un reflejo de su familia, más bien fue una especie de homenaje, influenciado por la televisión que vio en su infancia. " Los Simpson son una combinación de mi propia familia y la televisión que vi mientras crecía: muchas familias y sitcoms", dijo en una entrevista de 1991.