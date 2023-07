Desde JxC le llueven "correctivos" a Rodríguez Larreta

Vale recordar que recientemente, desde espacios de JxC le enviaron una solicitud a Larreta para que le exigiera una "tajante retractación pública" al diputado de la CC, Juan Manuel López, quien sugirió que un hipotético gobierno de Bullrich padecería "dificultades" como las que tuvo el país en la crisis del 2001.

Este texto fue firmado por los precandidatos Cristian Ritondo, Néstor Grindetti, Maximiliano Abad, Federico Angelini, Damián Arabia y Maximiliano Guerra, entre otros; además de contar con Pinedo. Este último aseguró que "esperamos trabajar con más seriedad y respeto".

Pinedo, quien actualmente coordina el equipo de política exterior de Bullrich, señaló que el objetivo es que "el pueblo pueda elegir quien quiera representarlo en la elección", y por eso remarcó como necesario el no continuar la campaña de cara a las PASO del próximo 13 de agosto, "con la virulencia con la que se había ido a los ataques personales, que además es injustificable".

"Me preocupa que se diga que hay alguien que pueda pensar algo así, vos de un adversario podes decir que no estas de acuerdo, pero no podes decir este señor va a matar a nadie, no es lo mismo por eso mandamos esa carta y creemos que tenemos que ir a un campo de más respeto", aseveró.

En esa línea, defendió que la campaña de Bullrich se refiere a "temas" con el slogan "Todo o nada" y añadió: "No se puede hacer las cosas por la mitad, (se refiere a) la necesidad de dar vuelta un sistema económico que lo único que esta haciendo es generar más pobreza".