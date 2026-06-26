Despidos masivos en el canal de streaming Blender: frenaron un programa en vivo y el canal quedó en silencio

La conductora Fiorella Sargenti interrumpió la transmisión para denunciar que alrededor de 20 trabajadores fueron despedidos por reclamos salariales.

La programación de Blender transcurría con normalidad hasta que un hecho inesperado interrumpió la transmisión en vivo y expuso un fuerte conflicto interno. Durante el programa Último Aviso, la conductora Fiorella Sargenti detuvo el ciclo para denunciar que la empresa había despedido a cerca de 20 trabajadores luego de que realizaran un reclamo relacionado con salarios y aumentos.

"Perdón chicos, los tengo que molestar para que no queden afuera de todo. Está sucediendo una situación laboral con nuestros compañeros. Echaron a muchos de nuestros compañeros por hacer un reclamo vinculado con nuestros salarios y los aumentos", expresó la periodista frente a cámara.

Visiblemente conmovida, Sargenti explicó que el equipo había decidido no continuar con la emisión. "Estarán todos de acuerdo que no podemos seguir haciendo el programa así. Esto está charlado con nuestros compañeros de técnica y todos. No podemos. Hay guardias esperándonos afuera", afirmó.

despidos blender

Antes de abandonar el estudio, dejó un último mensaje que marcó la posición de los trabajadores: "No es mentira. Supongo que no nos verán mañana, pero no podemos. Porque si tocan a uno, tocan a todos, es así como funciona la solidaridad laboral. Perdón, les mandamos un abrazo y vamos a ir a acompañar a nuestros compañeros". Segundos después, la transmisión fue interrumpida, la pantalla quedó en negro y el canal dejó de emitir su programación.

El origen del conflicto

De acuerdo con información publicada por el medio Perfil, el conflicto se desencadenó luego de que la mayor parte de los trabajadores enviara una nota colectiva a la empresa para reclamar el cumplimiento de acuerdos salariales establecidos antes del inicio del año.

Según esa versión, el planteo incluía el pago de feriados, la aplicación de aumentos trimestrales ya pactados y la revisión de la situación de empleados que se habían visto perjudicados por cambios internos. La nota fue respaldada por trabajadores de distintas áreas, entre ellas producción, aire, redes sociales y el sector comercial.

Blender

Siempre según ese medio, la respuesta de la empresa fue el despido de alrededor de 20 empleados. Tras conocerse la decisión, periodistas, conductores y técnicos acordaron interrumpir la programación en una medida de protesta y reclamaron la reincorporación de los trabajadores afectados.

El respaldo de colegas

La situación generó repercusiones inmediatas entre comunicadores vinculados al canal y también en las redes sociales. Uno de los que expresó públicamente su apoyo fue Marcos Aramburu, quien envió un mensaje a los despedidos y cuestionó con dureza a la conducción de la empresa.

"Algunos medios 'nuevos' se parecen mucho a los viejos", escribió el conductor, al tiempo que calificó de "inútil" a la cúpula empresarial.

Embed Un abrazo a mis amigos despedidos de Blender. Toda gente espectacular y trabajadora que siempre trabajó para engrandecer y sostener a ese medio a pesar de sus cúpulas que en su mayoría siempre fueron inútiles. Algunos medios “nuevos” se parecen mucho a los viejos. — Marcos Aramburu (@marcos_aramburu) June 25, 2026

Quién es el dueño de Blender

El propietario de Blender es Augusto Marini, titular de Cale Group y también impulsor de la señal Carajo, un canal identificado con el oficialismo nacional y en el que participan figuras cercanas al Gobierno de Javier Milei.

En las últimas semanas, el empresario también quedó en el centro de la escena por su expansión en el sector de medios, luego de avanzar en el proceso para quedarse con la operación del Canal de la Ciudad. Paralelamente, su nombre apareció vinculado a una contratación directa del Estado nacional, por casi cuatro millones de dólares, destinada a la reparación de material ferroviario en el marco de la emergencia ferroviaria.

Augusto Marini Blender

Mientras tanto, el conflicto laboral en Blender continúa abierto y los trabajadores sostienen como principal reclamo la reincorporación de todos los empleados despedidos.