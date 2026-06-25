El gesto solidario de Antonela Roccuzzo tras el terremoto en Venezuela que generó millones de reacciones

La esposa de Lionel Messi se solidarizó frente a la devastadora crisis que atraviesa el país.

Antonela Roccuzzo utilizó sus redes sociales para manifestar su apoyo a las víctimas de los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela en las últimas horas. A través de sus historias de Instagram, la rosarina compartió un mensaje de solidaridad y difundió una campaña de ayuda para los afectados.

“Mis pensamientos y oraciones están con todas las personas afectadas por la terrible situación que enfrenta Venezuelaen estos momentos”, escribió junto a un enlace titulado “Ayuda para Venezuela” .

Además, alentó a sus millones de seguidores a sumarse a la iniciativa. “Les dejo este link para quienes puedan y quieran ayudar”, agregó en la publicación.

La esposa de Lionel Messi se sumó así a las numerosas figuras internacionales que utilizaron sus plataformas para visibilizar la emergencia humanitaria y promover distintas campañas solidarias destinadas a asistir a los damnificados.

Antonela Roccuzzo Venezuela

Su mensaje llegó pocas horas después de que un fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacudiera el país caribeño, con epicentro cerca de la ciudad de Morón. El sismo provocó escenas de pánico, evacuaciones masivas y daños estructurales en distintas zonas, incluida Caracas.

Mientras continúan las tareas de rescate y asistencia, Antonela eligió expresar públicamente su apoyo y colaborar en la difusión de herramientas para canalizar la ayuda hacia las personas afectadas por la catástrofe.

Hay al menos 188 muertos y 1520 heridos por los terremotos en Venezuela

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela dejaron un saldo devastador: al menos 188 personas murieron, más de 1520 resultaron heridas y los equipos de rescate continúan trabajando contrarreloj para encontrar sobrevivientes entre los edificios derrumbados.

Mientras el Gobierno reportó 157 desaparecidos, registros ciudadanos elevan esa cifra a más de 38.000 casos. La comunidad internacional ya comenzó a movilizar ayuda humanitaria, con aportes del FMI, el envío de rescatistas desde Estados Unidos y mensajes de apoyo de distintos países.

Además, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela anunció que se pudieron localizar a más de 200 personas atrapadas entre los escombros de los edificios. En total, dijo el mandatario, hay 2.227 familias damnificadas y 250 estructuras “afectadas o perdidas”.

La Guaira Venezuela GIF

El canciller argentino, Pablo Quirno, aseguró que el Gobierno trabaja junto a otros países para coordinar asistencia a Venezuela tras los terremotos y remarcó que la prioridad inmediata son las tareas de rescate.

“Venezuela necesita rescatistas. Estamos reuniendo todos esos recursos para ponerlos a disposición y que ellos determinen la mejor manera de utilizarlos”, afirmó al aire de TN.

Venezuela registra actividad sísmica de forma frecuente. Entre los terremotos más destructivos de su historia reciente figuran el de Cariaco, ocurrido en 1997 y que dejó 73 muertos, y el de Caracas de 1967, que causó 236 fallecidos.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos activó una operación de apoyo humanitario tras el desastre en Venezuela

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, expresó el respaldo de su país a la población venezolana luego de los terremotos que dejaron graves daños en distintas regiones. A través de un mensaje en la red social X, afirmó el compromiso de Washington con la situación de emergencia que atraviesa el país sudamericano.

Pete Hegseth

Hegseth señaló que, por instrucción del presidente Donald Trump, se activaron de inmediato mecanismos de coordinación entre el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado para asistir en la respuesta humanitaria.

“El objetivo es claro: salvar vidas y entregar rápidamente ayuda crítica donde más se necesita”, en referencia al despliegue de apoyo en las zonas afectadas.

El funcionario también remarcó la postura de Estados Unidos frente a emergencias en la región y la intención de actuar con rapidez ante desastres naturales.

“Estados Unidos está comprometido con nuestro hemisferio. Cuando la vida de nuestros amigos está en juego, Estados Unidos actúa”, señaló, al confirmar la movilización de recursos para colaborar con las tareas de asistencia en Venezuela.