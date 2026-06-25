La Corte Suprema ratificó la ley de financiamiento universitario: las diferencias con el acuerdo firmado

El fallo deja firme la medida cautelar que obliga a pagar un incremento salarial del personal docente y no docente en las universidades.

La Corte Suprema deja firme la medida que obliga al Gobierno a ejecutar los fondos previstos en la Ley de Financiamiento Universitario

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la medida cautelar que obliga a pagar un incremento salarial del personal docente y no docente en las universidades, llamar a paritarias e incrementar el presupuesto para becas previsto en la ley de financiamiento universitario aprobada en el Congreso de la Nación en agosto de 2025.

Así lo hizo al rechazar el recurso extraordinario que había presentado el Gobierno contra el fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que había convalidado el pago como medida cautelar.

En la práctica, el fallo de la Corte deja firmes aspectos similares a los que acordaron el Gobierno, los gremios y los rectores en un acta del 10 de junio último, cuando se pusieron de acuerdo sobre un ajuste salarial , aunque el sector universitario no desistió de su reclamo judicial por el cumplimiento efectivo de la ley votada en el Congreso. Según publica La Nación, los gremios universitarios exigirán una recomposición salarial del 32,5% a partir del fallo judicial conocido hoy.

“Hoy la Corte Suprema reafirmó que el Poder Ejecutivo debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario. Gracias a una sociedad que nunca renunció a la defensa de la universidad pública como principal motor de movilidad social y herramienta central para el desarrollo del país y el futuro de todos. Luchar por lo correcto siempre vale la pena”, declaró el vicerrector de la UBA Emiliano Yacobitti en X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Yaco_Emiliano/status/2070216383212986852?s=20&partner=&hide_thread=false Fue un camino largo y difícil. Hoy la Corte Suprema reafirmó que el Poder Ejecutivo debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario.



Gracias a una sociedad que nunca renunció a la defensa de la universidad pública como principal motor de movilidad social y herramienta… — Emiliano Yacobitti (@Yaco_Emiliano) June 25, 2026

¿Por qué siguió el reclamo? las diferencias entre la ley y el acuerdo

La vigencia del reclamo universitario es porque subsisten diferencias entre lo que dice el texto de la ley, que ahora debe aplicarse, y el acta de recomposición salarial acordada entre los rectores, los gremios y el Gobierno.

Postales de la última marcha federal universitaria; en la imagem la protesta en MendozaMarcelo Aguilar - La Nación

El fallo de hoy obliga a cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Educativo, que dispone pagar actualizaciones salariales desde 2023 a la fecha y aumentar las Becas Progresar.

Sin embargo, el acuerdo salarial firmado se refiere a una recomposición menor y solo de las Becas Manuel Belgrano, que son diferentes a las anteriores.

MARCHA- UNIVERSIDAD- LEY DE FINANCIAMIENTO-2

La propuesta en el acta acuerdo es un aumento salarial del 24,33%, a pagarse así: 21,33% en junio y un 3% adicional en octubre. Esta actualización contempla la recomposición de 2025, la actualización en función de la inflación hasta mayo de 2026 y una recomposición del 7% a cuenta de la pérdida de poder adquisitivo de 2024

Esta es la principal diferencia con la ley aprobada y sostenida por el Congreso, en la que se reconocía más dinero, ya que se hablaba de una recuperación salarial desde el 1° de diciembre de 2023.

Además, el acuerdo contempla un 20% de aumento para los gastos de funcionamiento y un 50% para las becas Manuel Belgrano, exclusivas para carreras universitarias o terciarias vinculadas a áreas estratégicas, que se mantienen congeladas en $81.685 desde 2024. No habla el acuerdo de las becas Progresar.