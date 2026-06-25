Consumo: el gobierno analiza una propuesta empresaria para resucitar planes con tarjetas

Este 30 de junio se cumplirá un año desde que se canceló el último programa, denominado Cuota Simple.

El Gobierno nacional y la Unión Industrial Argentina ( UIA ) n egocian medidas para que retornen los créditos al consumo con tarjetas. Se trata de un reclamo de los empresarios ante la fuerte caída de la demanda de bienes y la baja de la actividad. Es de recordar que el próximo 30 de junio se cumplirá un año del vencimiento del último plan, llamado Cuota Simple.

La idea de los empresarios es que tanto bancos públicos como privados puedan disponer en breve de líneas de financiamiento a 12 o 18 meses, en lo que podría ser una reedición de los Ahora 12.

Según averiguó LM Neuquén , en la UIA no confían en las predicciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien los recibió a mediados de mayo. En ese encuentro que tuvo lugar en el Ministerio de Economía, el titular del Palacio de Hacienda le repitió lo que viene comentando en público de que se vienen "los mejores 18 meses" de la Argentina en cuanto a la economía.

cuota simple consumo

La lectura que tienen desde la central fabril es otra: entienden que el importante desarrollo que están experimentando los sectores ligados a la minería y la energía no se transmite con rapidez al resto de las actividades.

Es por eso que le pidieron a Caputo avanzar con algún tipo de programa que estimule el crédito. Se está pensando en materiales para la construcción, textiles y zapatos. Las intenciones de los industriales es que ese financiamiento al consumo sirva para evitar que siga cayendo la actividad manufacturera. Sería una especie de balsa para seguir flotando mientras se completa la transición a un nuevo modelo.

"Estamos en negociaciones para buscar caminos para que haya créditos a corto plazo para sostener el consumo que está caído", afirmó Martín Rappallini en una entrevista por el canal de noticias TN.

Electrodomésticos. Las ofertas de pequeños electrodomésticos de pueden compran en cuotas, presencial u online, según las condiciones de los supermercados.

En la UIA informaron fuentes de la entidad que se busca generar un margen de liquidez para los bancos mediante reducción de encajes, es decir, reducir la cantidad de dinero inmovilizado obligatorio para respaldar depósitos. De hecho, en Argentina los encajes son elevados en comparación con países de la región, ya que se usan como instrumento de combate a la inflación.

Un programa privado vigente

Lo que hay en vigencia es un programa estrictamente privado elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la billetera virtual Payway. Se llama "Cuota Mipyme" al que los negocios pueden adherir y vender en 3 0 6 pagos. El ´programa permite comprar: