Dos alumnos fueron con un revólver cargado y una tumbera a sus escuelas: el temor a otra tragedia

Uno de los estudiantes tiene apenas 13 años. Qué se sabe de los dos hechos que alarmaron a las autoridades en distintas provincias del país.

Ante la multiplicación de los casos de los alumnos que van armados a las escuelas, las autoridades refuerzas controles en las intituciones educativas.

En medio de una creciente preocupación por la violencia en las escuelas , dos nuevos episodios encendieron las alarmas en las últimas horas. Los casos lamentablemente se están multiplicando en escuelas de todo el país, y se encendieron las alarmas ante la posibilidad de que se concrete otro trágico episodio.

Tras el dramático caso registrado en Santa Fe hace más de una semana donde un chico de 15 años mató de un disparo a un compañero, en las últimas horas se conoció que un alumno de 13 años llevó un arma casera a una escuela de Entre Ríos y otro estudiante hizo lo mismo en Tucumán, donde ingresó con un revólver cargado, generando pánico entre alumnos y docentes.

En el primer caso, el alarmante episodio ocurrió en la Escuela Nº 109 “Carlos Daniel Vila” de La Paz, Entre Ríos . Las autoridades del establecimiento informaron que en determinado momento de la jornada detectaron que uno de los estudiantes llevaba un artefacto potencialmente peligroso.

Cuando intervinieron descubrieron que se trataba de un arma tipo “tumbera”. Enseguida intervinieron y lograron que la situación no escalara y que nadie resultara herido.

Según informó el medio local El Once, el comisario Matías Dominici, jefe de Operaciones de la Departamental La Paz, explicó que la alerta partió de la propia rectora del establecimiento. Fue luego de ese aviso cuando un equipo de efectivos se dirigió inmediatamente al lugar para evaluar la gravedad del caso.

Escuela Nº 109 “Carlos Daniel Vila” de Entre Ríos. Escuela Nº 109 “Carlos Daniel Vila” de Entre Ríos.

Ya dentro del establecimiento, los agentes constataron que el estudiante tenía el arma, pero se encontraba sin cartuchos. Además, según indicaron fuentes policiales, la pistola fue resguardado de manera inmediata para evitar cualquier riesgo adicional.

Luego de la intervención policial, se alertó a la Unidad Fiscal en turno, que ordenó el secuestro formal del arma. Al mismo tiempo se solicitó la participación de la Defensoría Oficial, en cumplimiento de los procedimientos establecidos para casos que involucran a menores de edad y situaciones de riesgo.

El menor fue identificado y posteriormente entregado a sus padres. A la par, se dio intervención a los organismos de protección correspondientes, con el objetivo de brindar contención y asegurar la protección de los derechos del niño involucrado.

Policía Entre Ríos

Tucumán: un alumno fue con un revólver cargado a la escuela

En segundo caso ocurrió en Tucumán, donde este martes un adolescente de 17 años fue reducido por la policía luego de que ingresara a una escuela de San Miguel de Tucumán con un revólver cargado con seis balas en medio de una clase de Biología.

El suceso provocó la intervención inmediata de las autoridades y derivó en la activación de un operativo especial de seguridad en la zona de Américo Vespucio y avenida de Circunvalación.

El episodio se desató cuando un compañero del estudiante advirtió que el joven portaba el arma y notificó sin demora a los directivos del establecimiento educativo. La reacción fue inmediata: las autoridades de la escuela se comunicaron con el 911 y solicitaron la presencia policial. Minutos después, agentes motorizados de la Policía de Tucumán arribaron al lugar y coordinaron el ingreso al aula donde se desarrollaba la clase.

El procedimiento se llevó a cabo sin que se registraran heridos ni situaciones de violencia. Los uniformados lograron reducir al adolescente y, tras requisarlo, confirmaron que llevaba consigo un revólver con seis proyectiles.

La hipótesis inicial que manejan los investigadores apunta a que el alumno habría ingresado armado con la intención de intimidar a algunos de sus compañeros, aunque hasta el momento no trascendieron detalles sobre posibles conflictos previos dentro del curso o el establecimiento.

Colegio El Salvador, Tucumán Alumno ingresó al Colegio El Salvador, Tucumán con un revólver cargado con seis proyectiles.

El jefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, destacó la rápida actuación conjunta entre la fuerza y la comunidad educativa. “Se actuó por el llamado de las autoridades. Inmediatamente fue una comisión que, después de hablar con los directivos del establecimiento, acordaron cómo actuarían para que no se registre ninguna tragedia. El trabajo en conjunto generó que no se registrara ninguna tragedia”, sostuvo Girvau. El funcionario también aseguró que “todo está controlado y no se registraron incidentes después del procedimiento”.

Ante el episodio, el propio Girvau informó que se implementarán nuevas medidas de seguridad en la institución mientras avanza la investigación. El jefe policial anunció que “vamos a montar un operativo especial en este establecimiento educativo para determinar qué es lo que sucedió”. Además, agregó que, por disposición del gobernador Osvaldo Jaldo, se reforzarán los controles en las escuelas de la provincia. “No vamos a tolerar este tipo de situaciones. Ya se están diagramando operativos para que haya controles en los establecimientos educativos. Adolescente que concurra armado, terminará en el instituto Cura Brochero, en Benjamín Paz”, advirtió el jefe policial.

En relación a la situación judicial del estudiante, Girvau detalló que el joven permanecía demorado mientras se investigaba el origen del arma. Al respecto, explicó que “al tener 17 años, debe responder penalmente por el hecho. Pero también podría caberle alguna responsabilidad a los padres por haber permitido que tuviera acceso a ella”, agregó.