El país europeo que busca trabajadores del exterior con sueldos de hasta 6.500 euros: qué perfiles necesita

Para quienes buscan cambiar de aire y emigrar, existen varios destinos europeos que necesitan cubrir su mercado laboral tanto con mano de obra calificada como para puestos operativos. Un país que afronta este problema es Suiza que, pese a ser una de las economías más pujantes del mundo, sufre la falta de trabajadores , y no solo en un sector puntual.

Según distintos reportes, el territorio helvético requiere cubrir alrededor de 85.000 puestos laborales. Y, para lograrlo, cada vez más está mirando fuera de sus fronteras. La búsqueda de personal atraviesa distintos sectores, con salarios mensuales que van desde 3.500 euros hasta los 6.500 , dependiendo del sector, la experiencia y la región donde se desempeñe. Estos sueldos están muy por encima del promedio europeo.

El medio Marie France precisó que la demanda de personal en ese país abarca tanto a profesionales experimentados como a jóvenes recién graduados , y que las perspectivas de empleo se mantienen abiertas en todo su territorio.

Suiza Suiza busca cubrir al menos 85.000 puestos laborales.

Cuáles son los sectores que más buscan empleados en Suiza

La falta de trabajadores no se limita a un rubro puntual y atraviesa gran parte del mercado laboral. Las mayores necesidades se concentran en los ámbitos sanitario, turístico y hotelero, así como entre técnicos, informáticos e ingenieros. En actividades como gastronomía y hotelería, los salarios iniciales rondan los 3.500 euros, incluso en puestos operativos.

Entre las profesiones más solicitadas también se destacan médicos, ingenieros, especialistas digitales, profesionales de la restauración, docentes, personal de control, informáticos, representantes de ventas y personal doméstico. Muchos sectores buscan refuerzo inmediato ante un relevo generacional inminente, como ocurre en medicina, donde uno de cada cuatro doctores supera los 60 años.

El área de servicios y atención al cliente también figura como una opción relevante, especialmente en empresas internacionales donde el dominio del italiano constituye una ventaja competitiva. En dichos casos, los sueldos pueden superar los 75.000 euros brutos anuales.

Albinen Suiza paga a inmigrantes 1.jpg En el país europeo faltan trabajadores por el bajo crecimiento demográfico y el envejecimiento de la población.

Cómo postularse para trabajar en Suiza y qué factores se deben tener en cuenta

La vía más directa para conseguir un empleo en Suiza consiste en presentar la candidatura a través de agencias de contratación de ese país, como Adecco, que facilitan la búsqueda de puestos adaptados al perfil de cada candidato. Estas empresas operan como intermediarias y conectan a compañías locales con candidatos extranjeros analizando distintos factores, como la experiencia y el idioma.

Otra opción es postularse de forma directa en portales de empleo suizos o en los sitios web oficiales de empresas que publican búsquedas de manera permanente. En este caso, será clave contar con un currículum adaptado al formato europeo, claro y preciso, y, cuando se solicite, una carta de motivación bien enfocada.

Para aumentar las chances de aplicar para estos trabajos, se recomienda cumplir con estos requisitos:

Dominio de alemán, francés, italiano o suizo alemán, según la región.

Puntualidad, precisión y autonomía, valores centrales de la cultura laboral local.

Homologación de títulos profesionales, especialmente en salud e ingeniería.

Capacidad de adaptación a normas estrictas y entornos multiculturales.

Cumplimiento de los trámites migratorios y obtención de la visa de trabajo, cuando corresponde.

Suiza busca inmigrantes en sus pueblos 1.jpeg El sector del turismo es uno de los que más busca cubrir vacantes.

Por qué este país afronta una crisis de falta de trabajadores

Las autoridades explicaron que la escasez de trabajadores se arrastra desde 2020 y que la llegada de refugiados de la guerra entre Rusia y Ucrania no alcanzó para revertir la tendencia. El déficit actual se calculó en 85.000 personas, pero las proyecciones indican que podría trepar a 365.000 en breve si no se incorporan refuerzos.

Entre los factores clave se encuentran el bajo crecimiento demográfico, el envejecimiento de la población y un mercado laboral en pleno empleo. En muchas regiones del país, la tasa de desocupación se mantiene en niveles mínimos, lo que limita la disponibilidad de personal local. Frente a este escenario, la contratación de trabajadores extranjeros dejó de ser una opción para transformarse en una necesidad estructural.