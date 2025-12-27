Ya son 20 mil los neuquinos que buscan empleo a través de la red de la Muni

El programa Impulsa, de la Municipalidad de Neuquén, busca vincular a los vecinos con oportunidades de trabajo genuino. El balance del año y los desafíos para 2026.

Con su propia bolsa de trabajo , la Municipalidad de Neuquén destacó los avances para ofrecer más oportunidades de empleo a los neuquinos . Clara Beverini, subsecretaria de Empleo de la Municipalidad, compartió un análisis del impacto que tuvo el programa Impulsa , la red digital de empleo que ya cuenta con una base de datos de 20 mil personas inscriptas . A través de una labor que la funcionaria define como un "trabajito de hormiga", la plataforma logró la consolidación como el nexo principal entre la oferta de las empresas y la demanda de los vecinos.

A pesar de los obstáculos económicos, consideró que el balance fue positivo con 2 mil nuevos aspirantes que se incorporaron este año a la bolsa de trabajo. Este crecimiento ocurre en un contexto complejo. Según Beverini, el 2025 resultó "un año muy difícil a nivel empleo" y cargado de conflictos para quienes se encuentran en la búsqueda activa de una oportunidad laboral. Ante esta realidad, la Municipalidad profundizó y sistematizó estrategias de intermediación gratuita, con el foco puesto en el empleo genuino en lugar de los planes sociales.

Uno de los pilares del programa es la formación previa al ingreso al mercado. La Subsecretaría de Empleo no solo gestiona vacantes, sino que interviene en la preparación de los perfiles. Un ejemplo de esto es el Laboratorio de Currículum Vitae (CV) , un taller mensual con sede en el Palacio Municipal, un sitio que se eligió por la accesibilidad para todos los barrios. No obstante, el alcance del programa se extendió de forma directa a las instituciones educativas.

Este año, la iniciativa llegó a más de 650 estudiantes de escuelas secundarias con una propuesta renovada: el Proyecto Biográfico. Esta herramienta busca que los jóvenes posean la capacidad de proyectar su futuro, bajo la premisa de que la formación continua es vital. Beverini advirtió sobre la exigencia del mercado actual: "Hoy no alcanza con el secundario para entrar al mercado laboral y acceder a empleos de calidad". Por eso, el objetivo es transmitir los valores de la cultura del trabajo desde el último tramo de la escolaridad.

SFP Leben Salud en Empleo Joven (1).JPG Sebastian Fariña Petersen

La conexión con la realidad se materializa también en las prácticas profesionalizantes. Durante este periodo, más de 80 estudiantes cumplieron sus prácticas en diversas áreas municipales. Esta experiencia es fundamental para evitar la fractura entre el conocimiento académico y las exigencias cotidianas de una oficina o un taller. Sobre este punto, la funcionaria destacó la necesidad de generar este enlace: "Necesitamos tender ese puente. Realmente lo vemos de manera constante. Ese puente tiene que estar".

El sueldo ya no es la prioridad absoluta

El análisis del programa Impulsa también arroja datos reveladores sobre el cambio en la mentalidad de las nuevas generaciones. En colaboración con grandes consultoras de búsqueda de empleo con alcance global, la Subsecretaría identificó una mutación profunda en la oferta laboral. Las juventudes actuales no poseen las mismas aspiraciones que las generaciones anteriores; hoy prima el concepto de "trabajar para vivir y no vivir para trabajar".

Esta transformación de intereses obliga a las empresas y al Estado a replantear sus ofertas. Según los estudios mencionados por Beverini, el salario ya no es el factor determinante para los jóvenes. "El atractivo para una persona en búsqueda activa de empleo joven no es el salario, está como en quinto lugar", dijo y aclaró que los nuevos perfiles priorizan la flexibilidad, los objetivos claros y la posibilidad de esquemas híbridos o remotos que les permitan movilidad.

SFP Leben Salud en Empleo Joven (8).JPG Sebastian Fariña Petersen

Las carreras tradicionales son las que más enfrentan el reto de esta transformación necesaria porque los jóvenes demandan entornos que permitan la hibridación y el home office. "Necesitamos saber qué están pensando, porque si no generamos una distancia muy grande entre lo que creemos que ellos necesitan e lo que verdaderamente están deseando", explicó la subsecretaria. El programa Impulsa intenta cerrar esa brecha a través del diálogo constante con los aspirantes.

Proyecciones para el 2026

Entre los puntos más destacados de su gestión, la subsecretaria destacó el éxito masivo de la Feria de Empleo Joven, que se celebró en septiembre en el Casino Magic y superó las expectativas de la Municipalidad. El evento contó con una respuesta ciudadana que Beverini calificó como un "estallido". Ante el desborde de asistentes, la planificación para el año 2026 ya contempla la disposición de espacios adicionales y el refuerzo de la infraestructura para garantizar la comodidad de todos los participantes.

La meta para el próximo ciclo consiste en redoblar la apuesta. Con una base de 20 mil inscriptos, el desafío de la Municipalidad es mantener la calidad de la intermediación gratuita y fortalecer el vínculo con las empresas locales. La Subsecretaría continuará con las visitas a las firmas privadas para invitarlas a participar de la red digital y asegurar que conozcan los beneficios del sistema.

feria empleo joven (2)

Para Beverini, la gestión del empleo en Neuquén requiere más que la simple publicación de avisos. Exige un compromiso con la formación, una escucha activa hacia las nuevas demandas de la juventud y una estructura sólida que soporte el crecimiento constante de los que buscan un puesto.

De cara a 2026, la subsecretaría se propone institucionalizar una frecuencia mensual del taller gratuito de armado de CV y actualización laboral. “Disipa muchas dudas tanto en jóvenes como en personas de cualquier edad que necesitan reinsertarse y adaptarse a lo que hoy se pide en el mercado”, concluyó.

En este contexto, desde la subsecretaría de Empleo remarcaron que el desafío principal es sostener y profundizar las políticas públicas que promueven la inclusión laboral, la capacitación permanente y la articulación con el sector privado, educativo y social. El balance del 2025 deja en evidencia que el trabajo territorial, el acompañamiento personalizado y la cercanía con los vecinos generan resultados concretos y de impacto real en la vida cotidiana.

Con una mirada integral que contempla tanto la inserción laboral como el desarrollo personal y profesional, el área consolida su rol como un puente entre las oportunidades y quienes las necesitan. De esta manera, la gestión reafirma su compromiso de seguir construyendo un mercado laboral más accesible, dinámico y equitativo, acompañando a la comunidad en cada etapa de su trayectoria educativa y laboral.