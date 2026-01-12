Entre gritos e insultos, una argentina amenazó con un bate de béisbol a un conductor en Punta del Este

El video recorrió las redes mientras el tránsito quedaba bloqueado y decenas de turistas miraban atónitos la violenta actitud de la mujer.

Una esquina de Punta del Este quedó tomada por el caos y la tensión luego del violento cruce entre conductores que se volvió viral.

Una jornada de un tenso clima en Punta del Este derivó en un episodio tan inesperado como inquietante. En una de las zonas más transitadas del balneario, una turista argentina protagonizó una escena de violencia pública que incluyó gritos, insultos y amenazas con un bate de béisbol frente a decenas de automovilistas atrapados en el tráfico.

El hecho ocurrió en el cruce de Los Muergos y Calle 20, un punto clave de circulación durante la temporada alta. Ese día, fuertes ráfagas de viento provocaron la caída de árboles, interrupciones del suministro eléctrico y desvíos en varias arterias. En ese contexto, el tránsito quedó prácticamente paralizado, con filas de vehículos avanzando a paso de hombre.

En medio de ese escenario, una discusión típica de tránsito se transformó en algo mucho más grave. La conductora de una camioneta SUV gris descendió de su vehículo y comenzó a increpar a otro automovilista que tocaba bocina. Lo que parecía un cruce verbal se convirtió, en cuestión de segundos, en una situación de amenaza directa .

Un conflicto vial que se volvió espectáculo público en Punta del Este

Las imágenes, grabadas por un periodista uruguayo que circulaba por la zona, muestran a la mujer regresando a su camioneta y sacando un bate de béisbol. Con el objeto en la mano, avanzó hacia el otro conductor mientras lanzaba insultos y descalificaciones. Varios testigos intentaron intervenir, pidiéndole que se calmara y que regresara a su vehículo.

La impactante deuda de la argentina que amenazó a un conductor con un bate de béisbol en Punta del Este El tránsito habitual de Punta del Este se detuvo por completo mientras una escena de amenazas y gritos sorprendía a turistas y vecinos.

Lejos de apaciguarse, la mujer respondió con burlas y provocaciones. Agitaba el bate de manera ostensible, realizaba movimientos bruscos y gritaba hacia los autos detenidos. En un momento, incluso ironizó sobre su propio estado de exaltación, en una escena que generó temor e incredulidad entre quienes observaban.

El tránsito quedó completamente bloqueado durante varios minutos. Algunos conductores bajaron la ventanilla para pedirle que se detuviera. Otros optaron por grabar con sus teléfonos, conscientes de que estaban presenciando algo fuera de lo común incluso para una jornada complicada por el clima.

Un historial de infracciones que suma millones

Con el correr de las horas, se conoció un dato que agregó una nueva capa de polémica al episodio. La camioneta utilizada por la mujer registra un volumen llamativo de multas de tránsito en la Argentina. En la Ciudad de Buenos Aires figuran 37 infracciones, con una deuda que supera los $6.500.000. En territorio bonaerense aparecen otras 15 sanciones, por un monto adicional que ronda los cuatro millones.

Ese prontuario administrativo, que no tiene relación directa con el hecho ocurrido en Uruguay, reforzó la percepción de una conducta reiterada de desprecio por las normas. En redes sociales, muchos usuarios interpretaron el episodio como un ejemplo de impunidad acumulada que finalmente estalló en una situación pública.

La impactante deuda de la argentina que amenazó a un conductor con un bate de béisbol en Punta del Este

La identidad de la mujer no trascendió, aunque el vehículo quedó plenamente identificado. Tampoco se informó si las autoridades uruguayas iniciaron actuaciones de oficio a partir del video, que circuló con velocidad en plataformas digitales y medios de comunicación.

Un balneario en shock y un límite que no se cruzó

Pese a la gravedad de la escena, no se registraron personas heridas ni daños materiales. Tras varios minutos de tensión, la turista volvió a subir a su camioneta y el tránsito comenzó a destrabarse. El episodio terminó sin intervención policial visible en el lugar.

Desde fuentes vinculadas a la seguridad pública en Maldonado señalaron que, si alguien formaliza una denuncia, el caso podría encuadrarse dentro de la figura de amenazas, una contravención que contempla sanciones penales. Por el momento, todo depende de que alguna de las personas involucradas decida avanzar por esa vía.