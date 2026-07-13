Escándalo con la vicegobernadora de Mendoza: por qué Francia la declaró persona no grata

La funcionaria quedó envuelta en una polémica internacional, tras un comentario donde hizo alusión al triunfo del equipo francés contra Paraguay.

Lo que comenzó como un polémico comentario en redes sociales durante una jornada mundialista, escaló hasta convertirse en un conflicto diplomático cuando la Embajada de Francia en Argentina declaró "persona no grata" a la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado.

Todo comenzó cuando la funcionaria provincial hizo un polémico comentario- en medio de la disputa del Mundial 2026 - tras el triunfo galo ante la Selección de Paraguay, criticando además al capital, Kylian Mbappé.

"Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales . No lo aguanto a Mbappé”, escribió la vicegobernadora. El posteo generó una ola de críticas y fue interpretado por numerosos usuarios y dirigentes como una referencia discriminatoria hacia los jugadores franceses.

"En la cooperación franco-argentina no hay lugar para el racismo. La declaración de la vicegobernadora calificando a la selección francesa de ‘equipo africano flojos de modales’ es claramente racista", expresó en diálogo con Infobae Romain Nadal, el embajador francés en Argentina.

La funcionaria de Mendoza rechazó las acusaciones en su contra

La vicegobernadora Casado, quien fue electa en 2023 como compañera de fórmula del gobernador Alfredo Cornejo, también aseguró que nadie pudo demostrarle dónde radicaría el contenido racista de su publicación: rechazó las acusaciones y defendió sus dichos.

Incluso, aseguró que su comentario se enmarcaba dentro del "folklore futbolero" y negó haber tenido una intención racista, cuestionando además la interpretación que hicieron quienes criticaron su mensaje y afirmó, en este sentido, que aquellos que consideran ofensiva la referencia a África son quienes, en realidad, estarían atribuyendo una valoración negativa a ese origen.

Para el diplomático, la justificación "es peor aún" y que sabe "perfectamente distinguir entre racismo y sarcasmo". "Estamos orgullosos de nuestra diversidad y no vamos a tolerar ni este ni ningún tipo de intento de denigrar o desconocer la nacionalidad de nuestros jugadores", subrayó el embajador.

"¿Cómo una funcionaria de un país como Argentina, que reivindica con orgullo haber recibido la migración con los brazos abiertos, critica otra selección cuyos jugadores también son producto de la inmigración? No solo es una contradicción, sino que es racismo", sumó.

"El fútbol debe de ser un puente entre los pueblos a través de una pasión compartida, no desatar prejuicios retrógrados que empañan el espíritu deportivo", sumó Nadal, quien se considera apasionado por el fútbol y Messi.

Es por ello que la decisión tomada por la embajada de Francia responde a la necesidad de marcar una posición frente a declaraciones que consideran incompatibles con los valores de igualdad y respeto que promueven en sus vínculos institucionales.

Qué implica la declaración de "persona no grata"

La repercusión llegó hasta la Embajada de Francia, que decidió tomar una medida institucional contra la funcionaria mendocina.

La sanción aplicada por la representación diplomática francesa tiene alcance protocolar. Casado quedó excluida de eventos oficiales organizados por la Embajada y no podrá participar de actividades dentro de su sede mientras se mantenga vigente la decisión.

Además, funcionarios franceses evitarán compartir reuniones institucionales con autoridades mendocinas en las que esté presente la vicegobernadora.

Sin embargo, la medida no representa una restricción para viajar a Francia ni una prohibición de ingreso al país europeo. Se trata de una señal política de rechazo por parte de la diplomacia francesa.