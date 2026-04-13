Horror: encontraron un cuerpo dentro de una pared en plena obra en construcción

Un macabro hallazgo se produjo cuando trabajadores llevaban adelante tareas en una obra en construcción . En plena jornada laboral, descubrieron el cuerpo de un hombre dentro de una de las paredes.

Todo ocurrió en la ciudad de Colón, en la provincia de Entre Ríos, durante la jornada del domingo, y comenzó cuando empleados de la obra, ubicada en la intersección de Costanera Quirós y calle Moreno , detectaron manchas de sangre en el subsuelo de la edificación.

Ante esta situación, decidieron dar aviso inmediato a la Policía, que se presentó en el lugar y detectaron una pared levantada recientemente en el hueco de una escalera.

Allí estaba el cadáver, que confirmaron, era de un albañil de nacionalidad paraguaya que estaba desaparecido hace 15 días.

cuerpo colón}

La inspección derivó en la orden de demoler esa estructura. Durante el procedimiento, los efectivos encontraron un cadáver cubierto con cal, una técnica criminal utilizada para acelerar la descomposición y evitar que los olores delataran la presencia de restos humanos.

Se requirió de la intervención de Criminalística y Bomberos Voluntarios, debido al avanzado estado de putrefacción y además, la extracción demandó tareas específicas debido a la forma en que el cadáver había sido colocado en el interior de la estructura.

Quién era el hombre que fue hallado sin vida en una pared

Si bien la identidad de la víctima no trascendió, fuentes cercanas a la investigación precisaron que el hombre trabajaba en la misma obra y su desaparición databa de aproximadamente 15 días, aunque no existía denuncia formal sobre la averiguación de su paradero.

La causa quedó a cargo de los fiscales María Noelia Batto y Alejandro Perroud, quienes caratularon el hecho como homicidio calificado.

Con el paso de las horas, los investigadores siguen la pista de un sospechoso, oriundo de la provincia de Buenos Aires, al que están tratando de localizar.

cuerpo entre ríos

En este marco, el Ministerio Público Fiscal provincial dispuso el traslado del cadáver para la realización de la autopsia para establecer la causa de muerte. En paralelo, los investigadores avanzan en la recolección de pruebas y testimonios que permitan reconstruir lo ocurrido.

Según publica el medio El Litoral, el cuerpo habría estado escondido en un espacio interno del edificio, incluso detrás de una pared que no formaba parte de los planos originales, lo que refuerza la hipótesis de un intento deliberado de ocultamiento.

Tiempo después del hallazgo, la fiscal Noelia Batto explicó que durante las tareas realizadas en el lugar se detectó una anomalía estructural que resultó clave para el descubrimiento.

“Se pudo establecer que habría una persona escondida detrás de una pared que había sido construida que no correspondía a los planos del edificio. Por eso se convocó a bomberos, quienes fueron los que se decidieron a romper dicha pared, encontrándose una persona fallecida”, detalló.

Por otro lado, el fiscal Alejandro Perroud confirmó que el cadáver estaba oculto en un sector muy específico del inmueble. “El cuerpo estaba metido debajo del hueco de una escalera, donde se había construido una pared rudimentaria”, dijo. Y precisó que estaba “envuelto y tapado con cal. Esto hace que el cuerpo se descomponga de manera mucho más rápido. Vamos a esperar la autopsia y lo que digan los forenses”, explicó.